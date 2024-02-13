Свободная экономическая зона (СЭЗ), созданная в новых регионах по поручению Президента, демонстрирует убедительную динамику развития – её участниками стали уже 85 компаний и предприятий. Это говорит о высокой востребованности данного механизма господдержки у крупных предприятий и малого бизнеса и восстановлении индустриального и предпринимательского потенциала новых регионов. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Свободная экономическая зона – это один из ключевых инструментов государственной политики, направленный на обеспечение устойчивого и комплексного развития новых регионов. Общая сумма заявленных инвестиций приближается уже к 42 млрд рублей. Эти средства пойдут в реальный сектор экономики в разных отраслях и обеспечат работой более 44,5 тысячи человек, в том числе будет создано более 6 тыс. новых рабочих мест. Развитие свободной экономической зоны непосредственно способствует достижению целей госпрограммы “Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей„», – отметил вице-премьер.

Зампред Правительства уточнил, что 85-м участником СЭЗ стало одно из старейших предприятий ЛНР, которое является основным поставщиком топлива в республику. В результате реализации инвестпроекта будет создан современный торгово-логистический комплекс, а также проведена реконструкция сети АЗС и техническое перевооружение нефтебазы. На это компания направит почти 200 млн рублей.

Марат Хуснуллин добавил, что статус участника СЭЗ получил филиал крупной российской компании в ДНР, метизная продукция которой использовалась при строительстве Останкинской телебашни и монумента «Родина-мать зовёт!» в Волгограде. На предприятии восстановят производство стальной проволоки, стальных канатов и арматурных прядей, на это направят более 710 млн рублей инвестиций. В результате модернизации завод обеспечит работой почти 1,4 тысячи человек, в том числе будет создано порядка 450 новых рабочих мест. Также среди новых участников – предприятие из Запорожской области, которое приобретёт спецтранспорт для доставки подсолнечного масла, и компания из Херсонской области, которая закупит технику для ремонта автодорог и благоустройства территорий.

Вице-премьер напомнил, что уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определён Минстрой России.

«Для привлечения участников СЭЗ созданы максимально благоприятные условия. Рост количества желающих начать и расширить свой бизнес в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях доказывает востребованность этого инструмента. Среди участников – как крупные, так и малые предприятия. По условиям в первые три года резиденты должны будут вложить в свои проекты 30 млн рублей, для высокотехнологичных проектов порог снижен до 1 млн рублей, а для субъектов МСП – до 3 млн рублей. Формирование условий для развития экономики – важное направление, которое уже сейчас позволяет регионам раскрывать свой потенциал и улучшать жизнь людей», – заявил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Функции управляющей компании СЭЗ возложены на ППК «Фонд развития территорий».