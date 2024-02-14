Глава Системного оператора выступил на форуме «Электроэнергетика России: вызовы, строящие перед отраслью, и потенциал для дальнейшего развития» в рамках мероприятий Недели российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей.

Федор Опадчий отметил, что на сегодня с учетом интенсивного экономического роста на Дальнем Востоке перспективный дефицит в этом регионе на горизонте 2029–2030 годов составит не менее 1348 МВт, а с учетом решения задач обеспечения балансовой надежности для условий маловодного года и опережающего развития – до 1935 МВт. Так, в прошлом году на территории ОЭС Востока рост потребления электроэнергии составил 3,3% при среднем по стране 1,4%.

«Пока ОЭС Востока является неценовой зоной, мы не можем использовать принятый в стране механизм инвестирования новой генерации КОМ НГО. Поэтому для восполнения дефицита мощности и электроэнергии необходим взаимоувязанный набор решений – определиться с ценовой зоной и после этого проводить конкурентные отборы мощности, причем как на тепловую генерацию, так и на ВИЭ», – подчеркнул Председатель Правления Системного оператора.

Он отметил возможность проведения на Дальнем Востоке расширенного «технологически нейтрального» конкурсного отбора новой генерации, который позволит покрыть часть потребности в электроэнергии с помощью ВИЭ, что, по его мнению, в данном случае может оказаться более эффективным, чем строительство традиционной генерации.

«Не все растущие энергетические потребности на Дальнем Востоке можно будет решить с помощью ВИЭ, но ввод до 2 ГВт СЭС и ВЭС – может быть вполне экономически оправданным решением», – сказал Федор Опадчий.

Кроме Дальнего Востока в России есть ещё две территории, отнесенные к числу территорий технологически необходимой генерации. Это Юго-Восточная часть Сибири и Юг России.

Глава Системного оператора сообщил, что по ОЭС Сибири КОМ НГО уже стартовал, он должен быть проведен до 1 марта. По итогам конкурса будут отобраны наиболее экономически эффективные проекты строительства 1225 МВт новой генерации в Забайкалье, Бурятии и южной части Иркутской области.

В ОЭС Юга уже строится и поэтапно включается Ударная ТЭС установленной мощностью 560 МВт. Вместе с тем, экономически рост в регионе и подтвержденные заявки на техприсоединение новых потребителей создают необходимость не менее, чем 957 МВт новой генерации.

Подводя итоги профессиональной дискуссии, Федор Опадчий обратил внимание на то, что разрабатываемая в настоящее время Системным оператором Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2042 года направлена на формирование наиболее оптимальной структуры генерации в стране.

«Разработка перспективных планов развития электроэнергетики должна проводиться с учетом территориальной распределенности, текущих доступных технологий, топливообеспечения, готовности отечественного машиностроения и других факторов. Такие долгосрочные стратегии позволят развивать машиностроение, а также сочетать планы по генерации с планами по развитию сетевой и газотранспортной инфраструктуры», – резюмировал Председатель Правления Системного оператора.

В форуме приняли участие директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Андрей Максимов, председатель комиссии по энергетик РСПП Михаил Андронов, председатель правления Ассоциации «НП Совет рынка» Максим Быстров, член правления, замгендиректора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» Алексей Мольский, председатель совета директоров «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», член правления, руководитель блока трейдинга ПАО «Интер РАО» Александра Панина, председатель наблюдательного совета Ассоциации «НП Сообщество потребителей», директор по энергетике и ресурсообеспечению ООО «СИБУР» Владимир Тупикин, замгендиректора концерна «Росэнергоатом» Александр Хвалько, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев.