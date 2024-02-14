Ведущий российский компаундер подвел итоги 2023 года на ежегодной комиссии по качеству. На ней оценивалась работа Научно-технического центра исследований и разработок (НТЦиР) и производственных площадок. По результатам оценки, НПП «ПОЛИПЛАСТИК» значительно перевыполнил основные нормативы по качеству.

По итогам 2023 года ведущему российскому компаундеру удалось значительно улучшить практически все показатели качества по сравнению с 2022 годом. Так, НТЦиР НПП «ПОЛИПЛАСТИК» увеличил количество новых разработок на 20%. Среди них – материалы, не имеющие аналогов в России. Также в компании отмечают значительное снижение и без того минимального количества замечаний потребителей к качеству продукции.

«Важно учитывать, что при анализе параметров речь не идет о низкой базе 2022 года, с которой сравнивается 2023 год. Требования нашей собственной системы менеджмента качества довольно жесткие, при этом каждый год мы их повышаем, чтобы добиваться еще лучших результатов», – комментирует Александр Блескин, директор по качеству НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Он приводит в пример один из показателей оценки качества продукции: отношение отказов потребителей от материала к общему объема реализации не должно превышать 0,02%. В 2022 году значение данного критерия составило 0,019%, а в 2023 году – 0,011%, показав снижение более чем на 40%. По словам Александра Блескина, такого результата удалось добиться, благодаря реализации комплекса мер, среди которых, в частности, эффективная работа по обучению и удержанию персонала – текучесть кадров в компании в 2023 году снизилась на 27%.