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  • Студенческие о​тряды НИУ "МЭИ" вошли в ТОП-5 штабов России и заняли первое место среди вузов Москвы

Студенческие о​тряды НИУ "МЭИ" вошли в ТОП-5 штабов России и заняли первое место среди вузов Москвы

14 февраля 2024, 13:30 441 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

 13 февраля 2024 года опубликован протокол конкурса среди образовательных организаций высшего образования на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования в 2023 году. По результатам конкурса Союз студенческих отрядов НИУ «МЭИ» вошёл в топ-5 штабов России, став первым среди вузов Москвы и четвёртым среди штабов России.

«Союз студенческих отрядов МЭИ не раз доказывал свое первенство как среди организаций университета, так и вузов Москвы. Новая победа и лидерство среди вузов России — большой шаг вперед для наших ребят. Союз студенческих отрядов МЭИ на протяжении многих лет предоставляет нашим студентам ценный опыт работы на реальных промышленных объектах и предприятиях, развитие важных навыков коммуникации, лидерства и социальной ответственности. Надеемся, что движение с такой большой историей будет давать ценные плоды как для нашей отрасли, так и для страны в целом», — рассказал о деятельности студенческих отрядов ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Союз студенческих отрядов НИУ «МЭИ» занял 4 место в конкурсах: среди образовательных организаций высшего образования на лучшую практику организации деятельности студенческих отрядов в системе образования; среди образовательных организаций высшего образования, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и государственным органам.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» высоко оценила работу Союза студенческих МЭИ, принимающих участие во всероссийских трудовых проектах, окружных, региональных и всероссийских мероприятиях.

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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