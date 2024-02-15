Особая экономическая зона "Новгородская" к 2030 году выйдет на объем инвестиций 100 млрд рублей и 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Евгений Богданов на выездном заседании областного правительства, которое прошло под руководством губернатора Андрея Никитина.

"Особая экономическая зона "Новгородская", хоть и находится на территории Новгородского района, тем не менее большинство ее работников будут городские жители. До конца этого года мы достроим всю инфраструктуру. К 2030 году планируем выйти на объем инвестиций 100 млрд рублей и 5 тыс. рабочих мест", - сообщил Евгений Богданов.

На территории ОЭЗ возведен производственный корпус №1 площадью 38 тыс. кв. м. До конца этого года будут построены офисная, таможенная и промышленная инфраструктуры. По поручению губернатора Новгородской области Андрея Никитина идет работа по увеличению территории ОЭЗ на 402 га. До конца года работа будет завершена. Также в этом году планируется запуск восьми новых производств, для которых будет создано более 900 новых рабочих мест.

Резидентами запланировано открытие предприятий по производству домокомплектов из бетона, трансформаторных подстанций, электрических приборов, автокомпонентов, полиэтиленовых труб для строительства газопроводов, а также инновационного производства полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий, производства суперконцентратов на основе полимеров. На территории ОЭЗ планируется запустить производство электроники и "умных" телевизоров Sber.

Об ОЭЗ "Новгородская"

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал 11 июля 2021 года постановление о создании особой экономической зоны промышленно-внедренческого типа в Новгородской области. Площадь ОЭЗ, согласно проекту, изначально должна была составить 185 гектаров. На ее территории планируется открыть предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники, а также запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов.

ОЭЗ "Новгородская" функционирует в рамках приоритетного регионального проекта "Формирование и развитие в Новгородской области современной инфраструктуры для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности". Он направлен на повышение инвестиционной активности, поддержку малого и среднего бизнеса, достижение целей и задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".