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Адыгея инвестирует в дорогу к турпарку "Даховская поляна" около 900 млн рублей

16 февраля 2024, 15:14 431 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС

Власти Адыгеи при поддержке федерального центра в 2024 году инвестируют в строительство дороги к возводимому в предгорье республики туристско-рекреационному парку "Даховская поляна" около 900 млн рублей, сообщил ТАСС руководитель республиканского комитета по развитию туризма и курортов Ибрагим Билимготов.

"Многофункциональный туристско-рекреационный парк "Даховская поляна" является второй крупной инвестиционной площадкой в Адыгее в сфере туризма после проекта "Лаго-Наки". Строительство обеспечивающей инфраструктуры ведется благодаря привлечению инфраструктурных бюджетных кредитов - механизма, позволяющего регионам решать свои инфраструктурные проблемы. На сегодня завершено подведение электрических сетей к территории парка, построены два моста, соединяющие федеральную автодорогу и территорию. Бюджетные инвестиции составили около 700 млн рублей, на дальнейшее строительство автомобильной дороги уйдет еще порядка 900 млн рублей", - сказал он.

Площадь инвестиционной площадки на сегодняшний день превышает 110 га, власти ведут работы по созданию мастер-плана развития территории. Парк будет включать не только средства размещения, но и площадки для проведения событийных мероприятий, объекты досуга, исторические и культурные объекты. Фестиваль адыгейского сыра планируется перенести на эту площадку уже в 2024 году.

"В целом, проект является частью масштабного развития горного кластера Адыгеи, все вместе проекты призваны значительно увеличить турпоток в нашу республику", - добавил руководитель комитета.

В министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики ТАСС рассказали, что строительство подъездной дороги к многофункциональному туристско-рекреационному парку "Даховская поляна" уже начато, поставлена задача завершить его к концу года. Протяженность дороги превысит 8 км, планируется обустройство пешеходной зоны, парковочных карманов, освещения.

Как сообщал ТАСС глава республики Мурат Кумпилов, многофункциональный туристско-рекреационный парк в этническом стиле "Даховская поляна" призван стать визитной карточкой республики. Парк, который планируется построить к 2026 году, будет представлять этноаул, где туристы смогут комфортно разместиться и погрузиться в национальный колорит. На его территории предполагается возведение туристского информационного центра, адыгских подворий, мест для ярмарки и сувениров, ремесленных мастерских, кафе с национальной кухней.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, АДЫГЕЯ, ТУРИЗМ
Отрасль: Строительство 

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