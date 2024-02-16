"Точная причина пока устанавливается. Предварительно, аварийный режим работы электросети - либо замыкание, либо перегрузка. Но причина электротехническая", - сказал собеседник агентства.
RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Причиной пожара на территории "Известия холл" в Москве, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
"Точная причина пока устанавливается. Предварительно, аварийный режим работы электросети - либо замыкание, либо перегрузка. Но причина электротехническая", - сказал собеседник агентства.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter