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Аварийный режим работы электросети мог стать причиной пожара во дворе "Известия холл"

16 февраля 2024, 13:30 414 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС

Причиной пожара на территории "Известия холл" в Москве, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Точная причина пока устанавливается. Предварительно, аварийный режим работы электросети - либо замыкание, либо перегрузка. Но причина электротехническая", - сказал собеседник агентства. 

 
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Метки: ЗАМЫКАНИЕ, ПОЖАР

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