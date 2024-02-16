Ремонтные работы развернутся на 12 участках федеральных автодорог региона протяженностью 87 км, из них 55 км введут в эксплуатацию в текущем году.

Основной объем выполнят на трассе Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск. Так, завершится капремонт на участке с 10-го по 20-й км под Читой. Здесь, на 17-м км, где в 2018 году произошел сход селя, проходят масштабные работы по инженерной защите автомобильной дороги. В качестве ограждающей конструкции для исключения повторного выхода селевого потока на трассу, специалисты устроили сетчатый барьер высотой 10 м. Он установлен на железобетонном основании на свайном фундаменте, что обеспечивает устойчивость сооружения. Общая длина сооружения более 300 м.

Кроме того, на автодороге «Амур» ремонтируется участок км 71 – км 83, на границе двух районов: Читинского и Карымского. Специалисты обновят дорожную одежду, восстановят и укрепят нагорные канавы бетоном и геомембраной, укрепят откосы георешеткой. Также уменьшат продольный уклон дороги, что обеспечит лучшую видимость. Завершить все работы планируется осенью 2025 года.

А вблизи п. Талача Карымского района на участке км 115 – км 125 автомобильной дороги «Амур» в рамках ремонта обновят дорожное полотно, уложив два слоя покрытия. Также на этой трассе в текущем году аналогичные работы завершат на четырех участках в Чернышевском районе. На этих объектах восстановят эксплуатационно-технические характеристики дорожной одежды, обустроят участки металлическим барьерным ограждением, дорожными знаками, сигнальными столбиками и нанесут разметку.

Так как федеральная трасса «Амур» проходит в зоне залегания многолетнемёрзлых грунтов, на всех участках ремонта запланированы работы по противодеформационным мероприятиям. С целью ликвидации просадок и деформаций земляного полотна на откосах насыпи специалисты выполнят устройство солнцевлагозащитных навесов, охлаждающих берм из скального грунта.

Помимо этого, в текущем году почти на 37 км федеральных автодорог региона пройдут работы по устройству защитных слоев покрытия с применением новых технологий.

Также отметим, что на 35-м и 36-м км федеральной автомобильной дороги А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР завершат ремонт двух виадуков через ущелья.

*** В оперативном управлении подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Забайкалье» в Забайкальском крае находятся участки федеральных дорог А-350 Чита – Забайкальск – граница с КНР, Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ – Чита, Р-258 «Подъезд к аэропорту города Читы» и Р-297 «Амур» Чита –Хабаровск общей протяженностью почти 1 620 км.