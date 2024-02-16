До конца 2025 года капитально по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» отремонтируют мост через сухой лог в районе Куба-Табы и путепровод через местную дорогу Баксан – Кызбырун.

Двухполосные сооружения не справлялись с трафиком (до 35 тыс. авт./сут.) и нуждались в обновлении ввиду естественного износа. 25-метровый мост и путепровод длиной 45 м переведут в четырехполосное исполнение, встречные потоки транспорта разделят барьерным ограждением. Кроме того, будут ликвидированы сужения на четырехполосных участках дороги.

Мостостроители восстановят опоры сооружений с устройством призматических и буронабивных свай. Также смонтируют пролетные строения из сборных железобетонных балок. В целях обеспечения безопасного и плавного проезда по сооружениям устроят переходные плиты и деформационные швы с полимербетоном. Данный материал особо устойчив к нагрузкам и деформациям.

Ездовое полотно из бетона и двух слоев асфальтобетона будет устойчиво к нагрузкам и деформациям. Трехслойное асфальтобетонное покрытие с армирующей геосеткой уложат и на автоподходах к мостам. Ширина мостов составит по 25 м, а каждой из четырех полос движения – по 3,5 м. Объем работ на объектах также включает установку осевого и краевого ограждений, лестничных сходов и дорожных знаков, а также нанесение разметки.

В настоящее время на объектах ведутся подготовительные работы. На время производства капремонта движение будет осуществляться по временным схемам.

***За последние несколько лет на территории Кабардино-Балкарии капитально отремонтировали 11 мостов на Р-217 «Кавказ», восемь из них расширили с двух до четырех полос движения. Добавим, что сейчас на 471-м км трассы мостовики обновляют мост через реку Черек на въезде в Старый Черек. Работы здесь планируют завершить в июле текущего года.