Со стройки нового воронежского аэровокзального комплекса вывезли медные кабели. Как сообщает Воронежская транспортная прокуратура, возбуждение уголовного дела по данному факту признали законным.

Прокуроры установили, что причастны к краже всего четверо иностранцев. Сумма вывезенного со стройплощадки материала составила около 300 тысяч рублей. Кабели мужчины вывезли в лес, предварительно складировав их в автомобиль. Там их и задержали сотрудники Юго-Восточного линейного УМВД на транспорте.

Среди предполагаемых преступников - сотрудники организации, выполняющей строительство терминала. Их отправили под стражу.

Напомним, подрядчиком нового терминала в 2021 году выбрали группу Limak Marash с турецкими бенефициарами. В россии компания построила уже шесть подобных объектов, а за плечами у предприятия возведение двух аэропортов Стамбула.