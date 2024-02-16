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Медные кабели на 300 тысяч рублей украли иностранные рабочие со стройки нового терминала аэропорта Воронежа

16 февраля 2024, 17:45 373 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: voronezhnews.ru

Со стройки нового воронежского аэровокзального комплекса вывезли медные кабели. Как сообщает Воронежская транспортная прокуратура, возбуждение уголовного дела по данному факту признали законным.

Прокуроры установили, что причастны к краже всего четверо иностранцев. Сумма вывезенного со стройплощадки материала составила около 300 тысяч рублей. Кабели мужчины вывезли в лес, предварительно складировав их в автомобиль. Там их и задержали сотрудники Юго-Восточного линейного УМВД на транспорте. 

Среди предполагаемых преступников - сотрудники организации, выполняющей строительство терминала. Их отправили под стражу.

Напомним, подрядчиком нового терминала в 2021 году выбрали группу Limak Marash с турецкими бенефициарами. В россии компания построила уже шесть подобных объектов, а за плечами у предприятия возведение двух аэропортов Стамбула.

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Метки: КРАЖА

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Эта новость часть сюжета Арктика
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