RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Со стройки нового воронежского аэровокзального комплекса вывезли медные кабели. Как сообщает Воронежская транспортная прокуратура, возбуждение уголовного дела по данному факту признали законным.
Прокуроры установили, что причастны к краже всего четверо иностранцев. Сумма вывезенного со стройплощадки материала составила около 300 тысяч рублей. Кабели мужчины вывезли в лес, предварительно складировав их в автомобиль. Там их и задержали сотрудники Юго-Восточного линейного УМВД на транспорте.
Среди предполагаемых преступников - сотрудники организации, выполняющей строительство терминала. Их отправили под стражу.
Напомним, подрядчиком нового терминала в 2021 году выбрали группу Limak Marash с турецкими бенефициарами. В россии компания построила уже шесть подобных объектов, а за плечами у предприятия возведение двух аэропортов Стамбула.
Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter