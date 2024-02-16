Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по результатам рассмотрения проектной документации. Работы на станции «Забайкальск» – это часть масштабной модернизации, которая проходит в несколько этапов. В соответствии с заданием на проектирование в парке приема предусмотрено строительство четырех приемо-отправочных путей унифицированной полезной длины 1050 м.

Проект предполагает оборудование технологического железнодорожного переезда. Его покрытие выполнят из резинокордового настила, оснастят автоматической переездной сигнализацией, установят необходимые дорожные знаки.

Проектной документацией предусматривается модернизация и дооснащение существующей системы громкоговорящего оповещения, переустройство кабельных линий связи. Проведут и обновление сетей электроснабжения.

«Для обеспечения поверхностного стока и понижения уровня влажности грунтов основания проектом предусматривается устройство водоотводных лотков, канав и кюветов. Для усиления конструкции земляного полотна под балластной призмой устраивается защитный слой из дренирующего грунта. В связи с наличием грунтовых вод в зоне промерзания грунта был применен теплоизоляционный слой из пеноплекса. Для предотвращения процесса суффозии в защитном слое снизу предусмотрена укладка геотекстиля», – рассказал главный специалист Отдела локальных экспертиз по объектам транспортного и гидротехнического назначения Главгосэкспертизы России Юрий Рыбак.

Масштабные работы для увеличения перерабатывающих мощностей станции «Забайкальск» проводятся уже не первый год. Ранее был запущен в работу новый терминально-логистический комплекс, предназначенный для обработки широкого спектра экспортно-импортных грузов и завершена реконструкция приемо-отправочного парка колеи 1435 мм. Железнодорожный погранпереход Забайкальск – Маньчжурия – крупнейший пункт пропуска между Россией и Китаем. Через него проходит порядка 50% трансграничного грузопотока двух стран.

Генеральный проектировщик: АО «Росжелдорпроект». Застройщик: ОАО «РЖД».