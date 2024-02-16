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RusCable Live - Кабельная любовь? За что любят и ненавидят кабельщиков. Антиконтрафакт АЭК. 16.02.24

16 февраля 2024, 10:36 153 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: специально для RusCable.Ru
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Только 14% респондентов поддержали "день любви". В социальных сетях понемногу начали публиковаться аккуратные открытки с признаниями в любви, в основном адресованные кабелю. Но само слово "валентинка" куда-то исчезло. Вот так на наших глазах быстро меняется восприятие праздника. Но и поводов не так много. Кабельщиков, конечно, есть за что любить, но и причин их ненавидеть тоже много.

В эфире обсудим сильные и слабые стороны и позиции кабельного бизнеса через призму восприятия потребителей. Почему многих бесят проектные марки, кто не понимает ОКЛ и зачем нужны все эти стандарты и как сами кабельщики сделали из себя жертву "контрафакт" и сами же себя за это наказали. Это не простая история, а целый психологический разбор нашего рынка. Узнаем, как кабельному бизнесу выйти из слабой позиции и перестать быть жертвами.

Поговорим еще о принципах кабельного абьюза, виктимблейдинга и вспомним другие новомодные термины.

Еще в эфире:

  • Лучшие валентинки 24 года. Как МКМ, FLEXICORE, Алюминиевая Ассоциация и ЭМ кабель признавались в любви.
  • Антинконтрафакт в полимерах. Главное из собрания секции Ассоциации "Электрокабель"
  • Про ИЭК, ЭНСТО и ЭНЕРВИК. Кому и что реально досталось и кто и что из них продает.
  • На рынке появился сайт-тройник Калужского кабельного завода! Ну сколько можно?!
  • Пожары, происшествия и стандарты, которые мы заслужили.
  • В конце эфира разыграем подарки от Режкабель и сделаем анонс нового розыгрыша!

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Обсуждают на форуме (245)
Метки: АЭК, ВНИИКП, МКМ, АНТИКОНТРАФАКТ, ПОЛИМЕРЫ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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