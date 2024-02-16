Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
Только 14% респондентов поддержали "день любви". В социальных сетях понемногу начали публиковаться аккуратные открытки с признаниями в любви, в основном адресованные кабелю. Но само слово "валентинка" куда-то исчезло. Вот так на наших глазах быстро меняется восприятие праздника. Но и поводов не так много. Кабельщиков, конечно, есть за что любить, но и причин их ненавидеть тоже много.
В эфире обсудим сильные и слабые стороны и позиции кабельного бизнеса через призму восприятия потребителей. Почему многих бесят проектные марки, кто не понимает ОКЛ и зачем нужны все эти стандарты и как сами кабельщики сделали из себя жертву "контрафакт" и сами же себя за это наказали. Это не простая история, а целый психологический разбор нашего рынка. Узнаем, как кабельному бизнесу выйти из слабой позиции и перестать быть жертвами.
Поговорим еще о принципах кабельного абьюза, виктимблейдинга и вспомним другие новомодные термины.
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