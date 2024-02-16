Строительство новых корпусов Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ, принадлежит компании "Русал"), где проводится экологическая модернизация, начнется в марте 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края по итогам рабочей поездки вице-премьера России Виктории Абрамченко и главы региона Михаила Котюкова на завод.

"Русал" реализует проект по созданию нового производства на месте действующих цехов Красноярского алюминиевого завода. По проекту, более половины действующих корпусов демонтируют, взамен построят корпуса электролиза с технологией обожженного анода. Это позволит сократить выбросы более чем в 10 раз, в том числе добиться снижения выбросов фтористого водорода, смолистых веществ, бензапирена. Сокращение выбросов в таком объеме должно произойти к 2029 году. В 2021 году компания сообщала, что проект рассчитан на 10 лет.

"Проект перестройки КрАЗа прошел общественные обсуждения, экологическую государственную экспертизу и главгосэкспертизу. Получено разрешение на строительство. Старт строительства нового КрАЗа запланирован на март 2024 года", - говорится в сообщении.

По информации краевых властей, за три года в 10 корпусах электролиза внедрена система видеомониторинга, построен новый электрофильтр для цеха анодной массы, 11 из 23 газоочистных установок оснащены системой автоматического контроля.

"Сегодня мы провели совещание с компанией "Русал". Обещают продолжать экологическую модернизацию. В планах компании - не отступать от заложенных экологических мероприятий. Они обещают больше [чем на] 30% снизить выбросы в городе от своей основной площадки в городе. Сегодня мы осмотрели планы компании по такой модернизации, и уже зафиксировано со стороны Росприроднадзора снижение выбросов от КрАЗа около 12%", - сообщила журналистам Абрамченко.

Красноярский алюминиевый завод построен в Красноярском крае в составе единого комплекса алюминиевой промышленности, в который также вошли Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, Ачинский глиноземный комбинат, Красноярский металлургический завод, Красноярская ГЭС. В 1992 году государственное предприятие КрАЗ было преобразовано в ОАО "Красноярский алюминиевый завод", а в 2006 году - в ОАО "Русал Красноярский алюминиевый завод". Производственная мощность предприятия составляет около 1 млн тонн алюминия в год. Согласно данным последнего регионального государственного доклада о состоянии окружающей среды в Красноярском крае, объем выбросов Красноярского алюминиевого завода в 2022 году составил 53,9 тыс. тонн.