На Восточно-Сибирской железной дороге по проекту развития Восточного полигона в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 32 объектов инфраструктуры. Из них 23 расположены на северном участке БАМа.

В частности, по северному ходу ВСЖД планируется построить 2 разъезда, 15 двухпутных вставок, уложить вторые пути на четырех перегонах. Работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры затронут станции Тайшет, Новая Чара и Большой Луг.

Также в границах Восточно-Сибирской магистрали запланировано развитие 6 объектов энергетики. Эти работы предусматривают строительство новых тяговых подстанций, а также установку дополнительного оборудования на существующих объектах энергоснабжения.

Модернизация инфраструктуры позволяет поэтапно увеличивать пропускную способность магистрали, в том числе в отношении грузопотока, следующего в направлении Дальнего Востока, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.