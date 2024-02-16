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В 2024 году на участках БАМа и Транссиба Восточно-Сибирской магистрали модернизируют 32 объекта инфраструктуры

16 февраля 2024, 11:00 137 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rzd.ru

Фото: rzd.ru

На Восточно-Сибирской железной дороге по проекту развития Восточного полигона в 2024 году запланирован ввод в эксплуатацию 32 объектов инфраструктуры. Из них 23 расположены на северном участке БАМа.

В частности, по северному ходу ВСЖД планируется построить 2 разъезда, 15 двухпутных вставок, уложить вторые пути на четырех перегонах. Работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры затронут станции Тайшет, Новая Чара и Большой Луг.

Также в границах Восточно-Сибирской магистрали запланировано развитие 6 объектов энергетики. Эти работы предусматривают строительство новых тяговых подстанций, а также установку дополнительного оборудования на существующих объектах энергоснабжения.

Модернизация инфраструктуры позволяет поэтапно увеличивать пропускную способность магистрали, в том числе в отношении грузопотока, следующего в направлении Дальнего Востока, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, БАМ, ТРАНССИБ
Отрасль: Строительство 

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