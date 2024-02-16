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Алиханов оценил инвестиции в застройку на променаде в Светлогорске в 7 млрд рублей

16 февраля 2024, 14:30 429 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: kgd.ru
Авторы и источники / Правообладателям
promenad-park.ru

promenad-park.ru

Инвестиции в строительство туристических объектов на променаде в Светлогорске превышают семь миллиардов рублей. Информацию об этом опубликовал губернатор Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте».

В строительство на променаде (отель, клиника и т. д.) вкладывают более семи миллиардов рублей, создаётся туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства, — написал Алиханов.

Проект на променаде в Светлогорске реализует компания «Раушен Хотел Ресорт». Разрешения на строительство объектов выдавали в 2020 и 2023 годах.

Инвестор намерен возвести на участке от Солнечных часов до улицы Балтийской бювет, несколько малоэтажных корпусов апарт-отеля, гостиницу под международным брендом, спа и медицинский центр.

Застройщик обещает «богатую социально-бытовую инфраструктуру для жителей города и его гостей, включающую в себя детский развивающий центр, детское кафе, обширную детскую площадку, дом быта и многое другое». Компания заказала сразу три концепции внешнего облика зданий у разных архитекторов. За основу взяли проект, разработанный бюро Front Architecture.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТУРИЗМ
Отрасль: Строительство 

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