14 февраля в рамках действующей выставки «РОССИЯ» прошел День промышленности. Организаторы выставки подошли к вопросу нетривиально. Знакомство с промышленностью регионов, вошедших в топ-10 рейтинга эффективности региональных министерств промышленности за 2022 год, прошло в стиле стенд-ап. Тематиками выступлений стали истории успеха региональных команд, промышленных производств и даже «байки из цеха» — о курьезных случаях со счастливым концом.

С докладом «Челябинская область, промышленный потенциал» выступил министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий. Челябинская область была и остается сильнейшей в стране в сфере промышленности. «Опорный край Державы» не сдает своих позиций. Напротив, в регионе появляются новые производства, а существующие только наращивают объемы и расширяют территорию поставок. Одной из важнейших на сегодня территорий области в части промышленного потенциала является город Южноуральск — столица изоляторов.

С докладом о развитии изоляторной подотрасли в Южноуральске выступил президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев.

Сегодняшний мир невозможно представить без электроэнергии. Это одно из главных благ современной цивилизации и одно из главных условий её существования. По линиям электропередачи ток течёт от подстанций в наши дома. Иногда он подается по подземным кабелям, но чаще - по проводам воздушных линий. Этот способ намного дешевле, надежнее и проще в обслуживании.

И именно этот способ передачи электроэнергии по воздуху невозможен без изоляторов, которые предотвратят короткое замыкание и помогут току пройти от опоры до опоры. Изоляторы бывают разные: стеклянные, полимерные или фарфоровые. И все эти виды изоляторов производят в Южноуральске.

Город закрывает 100% потребности страны в производстве стеклянных изоляторов, 40% в производстве фарфоровых и 30% в производстве полимерных изоляторов.

Лидирующие позиции в изоляторной подотрасли занимает Производственное объединение «ФОРЭНЕРГО». Номенклатурная линейка изоляторов холдинга приближается к тысяче позиций! На территории Челябинской области работают 3 завода холдинга «ФОРЭНЕРГО» по производству изоляторов, а к концу текущего года будет построен и введен в эксплуатацию четвертый завод.

Стеклянные изоляторы уже 16 лет выпускает самый современный в мире завод «ЮМЭК». На долю этого предприятия холдинга приходится более 10 процентов мирового выпуска стеклянных изоляторов, а с запуском нового завода до конца 2024 года этот показатель вырастет вдвое!



Помимо стеклянных изоляторов налажено производство полимерных, которые также пользуются большим спросом. Челябинская область закрывает 30 процентов потребности российского рынка в полимерных изоляторах заводом «ЭНЕРГИЯ 21», который так же входит в состав холдинга «ФОРЭНЕРГО». Этому старейшему предприятию подотрасли уже более 30 лет.



Доля фарфоровых изоляторов, которые производят в Южноуральске, составляет 40 процентов российского рынка. В холдинге этот вид изоляторов выпускается на заводе «ВОЛЬТА».

Качество и надежность нашей продукции обеспечивается Испытательным центром «ФОРЭНЕРГО», в области аккредитации которого содержится около шестисот методов испытаний. Ряд из них уникальны - в настоящий момент на всем постсоветском пространстве нет других лабораторий, которые способны проводить подобные испытания.

Изоляторы из Южноуральска сегодня экспортируются более чем в тридцать стран. Учитывая тот факт, что российская энергосистема является крупнейшей в мире, город Южноуральск и всю Челябинскую область в целом можно назвать не только российской, но и мировой столицей производства изоляторов!

И это лидерство накладывает на нас большую ответственность, которую мы с гордостью несем, вкладывая существенные ресурсы не только в собственные производства, но и в территории, на которых работаем, а это на сегодняшний день 5 регионов: Москва, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области и Пермский край.

Это инвестиции в инфраструктуру городов, в культуру, спорт, медицину и образование.