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Приглашаем к работе в новой рабочей группе Исследовательских комитетов СИГРЭ B3 и A3

16 февраля 2024, 18:00 371 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательских комитетов (SC):

B3/A3 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG B3_A3.67_Operational safety of Medium Voltage GIS in case of abnormal leakage.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B3 Chairperson: Koji Kawakita, koji.kawakita@cigre.org

SC B3 Secretary: Samuel NGUEFEU, samuel.nguefeu@rte-france.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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Метки: РНК СИГРЭ, SC B3, SC A3
Отрасль: Электроэнергетика 

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