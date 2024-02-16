В ходе рабочей встречи глава Чувашии Олег Николаев и руководство компании «Хевел» обсудили итоги работы предприятия в 2023 году и результаты очередного этапа модернизации производства.

«В 1 квартале 2024 года завершается очередной этап модернизации, который позволит увеличить производительность завода с 340 до 670 МВт солнечных ячеек и модулей в год и повысить эффективность выпускаемой продукции», - сообщила директор ООО «Хевел» Зоя Санджиева.

Итогом модернизации также станет рост в 2,1 раза производительности труда – до 1,179 МВт/чел. в год.

Олег Николаев заявил, что компания «Хевел» является неотъемлемым участником рынка «зеленой» энергетики. Это особо актуально в Год экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии, способствует реализации концепции устойчивого развития республики:

«Мы активно работаем над экологической повесткой, реализацией концепции устойчивого развития. И наличие производства «Хевел», использование его продукции в нашей жизни является одним из составляющих обеспечения экологичности не только сегодня, но и в будущем».

В 2023 году завод «Хевел» отгрузил продукции почти на 16,3 млрд рублей, что на 62% превышает показатели 2021 года. Экспорт за прошлый год составил около 40% от общего объема отгруженного товара. Продукция компании поставлялась как для строительства солнечных электростанций в регионах России (Бурятия, Калмыкия, Чечня, Забайкальский край, Астраханская, Московская, Омская области), так и в страны СНГ, Юго-Восточной Азии и ЮАР.

На предприятии реализованы мероприятия по оптимизации и цифровизации технологического процесса, улучшению технико-экономических характеристик продукции, повышению энергоэффективности производства. Важным направлением является локализация сырья и материалов, создана собственная группа разработки продуктов, проводятся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.