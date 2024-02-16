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В КРДВ обсудили перспективы развития площадки "Ровное" в Амурской области

16 февраля 2024, 13:15 466 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: КРДВ
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Фото: erdc.ru

Фото: erdc.ru

Участников встречи проинформировали о текущем статусе запланированных мероприятий по развитию объектов инфраструктуры инвестплощадки «Ровное» и сроках их реализации. Так, за счёт средств федерального бюджета планируется строительство внутриплощадочных дорог, сети ливневой канализации, хозяйственно-бытового водоотведения, центра питания и административного здания с производственными помещениями. Также состоялось обсуждение единой концепции площадки «Ровное» и проектных решений, включая цветовые и технические решения, благоустройство территории. 

По информации директора КРДВ Амурская Ирины Волковой, в настоящее время уже ведется проектирование административного здания для резидентов ТОР и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Проектно-изыскательские работы планируется выполнить в четвертом квартале 2024 года, затем начнутся строительно-монтажные работы. Ввод инфраструктуры в строй намечен на 2026 год.

«Создание объектов инфраструктуры на площадке «Ровное» – важный необходимый этап для развития логистического кластера в стратегически перспективной примостовой зоне Благовещенск – Хэйхэ, который дает новый импульс развитию экономики Приамурья, делает площадку более привлекательной для инвесторов. Подобные встречи дают нам возможность совместно с инвесторами выработать новые инициативы и проектные решения, чтобы сделать площадку максимально эффективной и комфортной для резидентов. И, конечно, префрежим с налоговыми льготами и административными преференциями создает для бизнеса благоприятные условия для успешной и эффективной инвестиционной деятельности», - прокомментировала директор КРДВ Амурская Ирина Волкова.

Подтверждением служат слова вице-президента Корпорации «Сюань Юань», полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе Лю Юньпэна. 

«Корпорация «Сюань Юань» рассматривает инвестиционную площадку «Ровное» для реализации своего проекта. У Амурской области уникальное географическое положение – самая протяженная граница с Китаем. Самое главное – это люди, команда КРДВ Амурская, которая помогает зарубежным инвесторам реализовывать свои проекты», - заявил участник встречи.  

Ольга Фролова, соучредитель ООО «ПК «Агромир», которая с 2022 года создает на площадке «Ровное» предприятие по складированию, хранению и перегрузке продукции растениеводства, отметила положительную роль КРДВ в обеспечении инфраструктурой территории опережающего развития.

«Резиденты ТОР нуждаются в быстром создании инфраструктуры. Для нас это существенная мера поддержки, которая позволит реализовать намеченные планы», - подчеркнула представитель компании. 

Сегодня на ТОР «Амурская» резиденты реализуют 51 проект с общим объемом инвестиций 1,9 трлн рублей и создают 9,5 тыс. рабочих мест. 17 проектов уже успешно выведены на операционную стадию. Бизнес вложил в развитие региона 1,5 трлн рублей, более 8 тысяч человек получили работу на создаваемых предприятиях. 

Из них на площадке «Ровное» реализуются 19 проектов на сумму 5,3 млрд рублей и рассчитанные на создание 635 рабочих мест. Ведется работа с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить в свои проекты 50 млрд рублей и трудоустроить более 1200 амурчан. 

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Метки: КРДВ, ТОР АМУРСКАЯ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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