Подготовка профессиональных кадров для эксплуатации действующих и строящихся атомных энергоблоков - приоритетная задача Росатома.

В городе расположения Ростовской АЭС - Волгодонске в рамках Президентской платформы «Россия - страна возможностей»* открылся новый Центр оценки и развития деловых и управленческих компетенций (soft skills) на базе Волгодонского инженерно-технического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Это опорный вуз Ростовской АЭС, который ежегодно готовит для предприятия более 60 молодых специалистов.

Центр компетенций - эта развивающая и образовательная площадка, созданная по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Она позволит обеспечить прямой диалог высшей школы и производства, студентов и работодателей и обеспечить приток кадров, обладающих не только профессиональными, но и управленческими компетенциями в экономику России, в том числе на предприятия Росатома.

В Центре компетенций студенты будут проходить диагностику своих лидерских и управленческих навыков, ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на результат, способности к анализу информации и принятию решений.

После тестирования будет построен профиль каждого студента, на базе которого будут сформированы личные траектории развития ребят и предложены образовательные программы, разработанные совместно с вузом. Учиться будут лидерству и организации работы в команде, коммуникативной грамотности и эффективному взаимодействию, саморазвитию и повышению личной эффективности.

Также на основе результатов диагностики будет сформирован профиль студента, который будет отображаться в специальной базе для работодателей. По окончании вуза вместе с дипломами молодые инженеры получат паспорт компетенций, который поможет работодателю отобрать именно тех специалистов, в которых нуждается конкретное предприятие, а молодому специалисту - активнее строить карьеру.

В открытии Центра компетенций приняли участие руководители АНО «Россия - страна возможностей», Центра оценки и развития деловых и управленческих компетенций НИЯУ МИФИ, предприятий дивизионов Росатома, представленных в Волгодонске.

«Наши студенты - это очень амбициозные молодые люди. Но для того, чтобы состояться как можно быстрее, недостаточно только фундаментальных знаний. Сегодня для того, чтобы гармонично встроиться в работу предприятий атомной отрасли, работать эффективно и продвигаться по карьерной лестнице мало одних профессиональных так называемых «тяжелых» компетенций. 75% профессионального успеха обеспечивают стремление достигать поставленных целей, способность вдохновлять и вести за собой, умение коммуницировать. решать конфликты, анализировать и прогнозировать. Это так называемые гибкие компетенции. Их студенты будут нарабатывать в нашем Центре оценки и развития деловых и управленческих компетенций», - рассказывает руководитель ВИТИ НИЯУ МИФИ Валентина Руденко.

«В ближайшие 20 лет Росатом планирует построить 60 энергоблоков. Для их эксплуатации и для обеспечения работы действующих блоков нужно готовить больше специалистов. Причем, они должны быть не только высококлассными инженерами, но уметь строить коммуникации, верно понимать, выполнять и ставить задачу, быстро анализировать ситуацию, управлять процессами и людьми, привлекать ресурсы, взаимодействовать с внешними партнерами. При этом у молодых атомщиков должен быть широкий кругозор, общая образованность и общекультурные навыки. Такие задачи мы сегодня ставим перед нашим опорным вузом и свой запрос формулируем максимально четко. Я убежден, что методики, которые будут применяться в работе центра компетенций на площадке нашего филиала НИЯУ МИФИ, позволят развить эти навыки у выпускников и наших будущих работников», - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

ВИТИ НИЯУ МИФИ - главная кузница кадров Ростовской АЭС. Вуз готовит 80% от общего числа молодых инженеров, поступающих на работу на атомную станцию. Выпускники ВИТИ НИЯУ МИФИ работают в основных цехах атомной станции. Сегодня нет ни одного подразделения, где бы не работали выпускники вуза, и каждый третий оператор блочных щитов управления, допущенный к управлению реактором, подготовлен ВИТИ НИЯУ МИФИ.

По словам Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, до 2030 года в отрасль должны прийти не менее 30 тысяч новых сотрудников, и от 30 до 50 процентов от этого числа будут выпускниками МИФИ - опорного вуза всей отрасли. Глава Росатома призвал сделать практику работы Центров оценки и развития компетенций распределенной по всей стране, чтобы доступ к современной методике оценки управленческих, коммуникативных и других «мягких» навыков имели выпускники не только головного вуза, но и всех филиалов МИФИ в стране.

В России реализуется комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома, в том числе на Ростовской АЭС, формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов - примеры инструментов, показавших свою эффективность.

*Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Ростовская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). Предприятие расположено на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от г. Волгодонска. На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с атомными реакторами типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым энергоблоком составляет порядка 25 млн кВт.ч.

Доля атомной генерации в структуре производства электроэнергии Ростовской области составляет более 70%, Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга - около 30%. В состав энергосистемы Юга России входят региональные энергосистемы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, расположенные на территории девяти республик, Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей.