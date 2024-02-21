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ГК КСК организовала производство межвагонных высоковольтных соединений в Твери

21 февраля 2024, 18:00 356 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ГК КСК
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Фото: kscgroup.ru

Фото: kscgroup.ru

Предприятие «КСК Элком» (входит в дивизион «Электрическая техника», входит в ГК КСК) приступило к производству межвагонных высоковольтных соединений и другой электротехнической продукции для одно- и двухэтажных вагонов локомотивной тяги.

Участок по производству межвагонных высоковольтных соединений (МВС) запущен на производственной площадке «КСК Элком» на территории Промтехнопарка КСК в Твери. Линия оснащена современным оборудованием, создано 12 новых рабочих мест. Специалисты «КСК Элком» разработали специальные решения для логистики вспомогательного оборудования, используемого при технологическом процессе на участке, что позволило сократить трудозатраты и повысить качество выпускаемой продукции.

МВС предназначены для соединения высоковольтных магистралей смежных вагонов локомотивной тяги и обеспечения их электрооборудования высоковольтным напряжением. Также на производственной линии «КСК Элком» запущены в серийное производство комплектующие для сборки МВС. Планируемый годовой объем выпуска составляет более 17000 единиц продукции.

Помимо производства МВС в планах «КСК Элком» начать выпуск еще трех электротехнических продуктов - соединений штепсельных межвагонных (низковольтные межвагонные соединения), штепсельных удлинителей и жидкостных выключателей. Изготовлены опытные образцы, изделия прошли квалификационные испытания и подтвердили техническую готовность к запуску в производство.
 

Группа компаний «Ключевые Системы и Компоненты» (ГК КСК) создана в ноябре 2017 года. Объединяет более 40 российских предприятий, осуществляющих выпуск оборудования и компонентов для транспортного машиностроения. Производства КСК расположены в десяти регионах России, сотрудниками группы являются более 12500 человек. ГК КСК входит в Союз машиностроителей России.

Компания «КСК Элком» специализируется на выпуске электрооборудования, систем информирования, связи, управления и безопасности, систем видеонаблюдения, внешнего и внутреннего освещения, жгутовой, кабельно-сборочной продукции и электронных компонентов для железнодорожного транспорта. Предприятие располагается в Твери на территории Промтехнопарка КСК, численность сотрудников более 600 человек.

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Метки: КСК ЭЛКОМ, ГК КСК
Отрасль: Электротехника Машиностроение 

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