Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». В рамках мероприятия состоялся конкурсный отбор и экспертное обсуждение более чем 30 тысяч заявок, в результате инициатива КРДВ о создании фонда для развития локальной энергетики вошла в ТОП-100 сильных идей и получит поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Подробно об инициативе по созданию фонда инженерно-технических решений локальной энергетики рассказал участник секции «Технологическое развитие», руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов.

По его словам, развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах на основе современных технологий, включая ВИЭ, является одной из стратегических задач гарантированного энергоснабжения Дальнего Востока и Арктики. Вместе с тем реализация таких инвестиционных проектов, особенно в области современной автономной энергетики, встречает технологические, административные и финансовые трудности. Ключевой необходимостью является наличие системного подхода и действенных механизмов государственной поддержки.

Данная сфера представляет собой значительный инвестиционный и инновационный потенциал для внедрения решений современной интеллектуальной энергетики. На базе Национальной технологической инициативы (НТИ) сформирован целый ряд комплексных решений по локальному энергоснабжению потребителей, который включает автономные гибридные энергетические установки на основе ВИЭ, водорода, накопителей и систем автоматического управления в сочетании с использованием традиционных ресурсов. Пилотные образцы таких технологий развиваются при поддержке Инновационного центра Энерджинет с участием ведущих российских вузов, научных организаций и технологических компаний.