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Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в форуме «Сильные идеи для нового времени». В рамках мероприятия состоялся конкурсный отбор и экспертное обсуждение более чем 30 тысяч заявок, в результате инициатива КРДВ о создании фонда для развития локальной энергетики вошла в ТОП-100 сильных идей и получит поддержку Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Подробно об инициативе по созданию фонда инженерно-технических решений локальной энергетики рассказал участник секции «Технологическое развитие», руководитель направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максим Губанов.
По его словам, развитие распределенной генерации в удаленных и изолированных районах на основе современных технологий, включая ВИЭ, является одной из стратегических задач гарантированного энергоснабжения Дальнего Востока и Арктики. Вместе с тем реализация таких инвестиционных проектов, особенно в области современной автономной энергетики, встречает технологические, административные и финансовые трудности. Ключевой необходимостью является наличие системного подхода и действенных механизмов государственной поддержки.
Данная сфера представляет собой значительный инвестиционный и инновационный потенциал для внедрения решений современной интеллектуальной энергетики. На базе Национальной технологической инициативы (НТИ) сформирован целый ряд комплексных решений по локальному энергоснабжению потребителей, который включает автономные гибридные энергетические установки на основе ВИЭ, водорода, накопителей и систем автоматического управления в сочетании с использованием традиционных ресурсов. Пилотные образцы таких технологий развиваются при поддержке Инновационного центра Энерджинет с участием ведущих российских вузов, научных организаций и технологических компаний.
«Реализация инвестиционных проектов по модернизации неэффективной локальной энергетики на основе этих технологий с привлечением частных инвестиций позволит обеспечить переход энергетики удаленных территорий к новому технологическому укладу, что вдвое снизит себестоимость производства тепловой и электрической энергии и сократит ежегодные государственные субсидии. Отечественные поставщики решений в сфере распределённой генерации получат гарантированный заказ по замещению импорта на Дальнем Востоке и в Арктике и смогут выходить на экспорт в дружественные страны Африки, Азии и Океании. А решением этой задачи может стать объединение усилий КРДВ и НТИ на базе путем создания специализированного фонда инженерно-технических решений, который станет платформой для взаимодействия технологического, государственного и финансового секторов принятия инвестиционных решений локальной энергетики, обеспечит технологическую экспертизу и аналитическую поддержку проектов при выделении государственного финансирования. В этой модели технологические компании получат возможность коммерциализации своих технологий, изолированные районы – более дешевую энергетику, а Россия – суверенитет в данном классе технологических решений», - заявил Максим Губанов.
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