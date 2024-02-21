Энергостратегия России до 2050 года может быть утверждена летом, об этом Николай Шульгинов сообщил на пресс-конференции в рамках Дня энергетики международной выставки-форума «Россия».

«Рабочий вариант энергостратегии уже есть, мы её обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами. Наше предложение – немного сместить сроки её принятия, исходя из событий, которые предстоят – выборы, формирование Правительства – чтобы утвердить документ в начале полугодия, в июне. Над этим работаем», – рассказал Глава Минэнерго.

Министр энергетики ответил на вопросы журналистов о сроках запуска энергорынка на Дальнем Востоке. По его словам, окончательное согласительное совещание ожидается в ближайшее время.



Также, на пресс-конференции речь зашла о возможном продлении программы модернизации ТЭС.

«Продлевать программу точно нужно. До конца года мы такое решение примем, я думаю. Срок продления примерно 10 лет, программа подразумевает большие объёмы и долгосрочные проекты», – сказал Николай Шульгинов.

Кроме этого, Министр рассказал, что на сегодняшний день внутренний топливный рынок России сбалансирован.