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Николай Шульгинов: "Минэнерго России продолжает работу над Энергостратегией России до 2050 года"

21 февраля 2024, 14:00 391 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: minenergo.gov.ru

Фото: minenergo.gov.ru

Энергостратегия России до 2050 года может быть утверждена летом, об этом Николай Шульгинов сообщил на пресс-конференции в рамках Дня энергетики международной выставки-форума «Россия». 

«Рабочий вариант энергостратегии уже есть, мы её обсуждаем с экспертным сообществом, с ведомствами. Наше предложение – немного сместить сроки её принятия, исходя из событий, которые предстоят – выборы, формирование Правительства – чтобы утвердить документ в начале полугодия, в июне. Над этим работаем», – рассказал Глава Минэнерго. 

Министр энергетики ответил на вопросы журналистов о сроках запуска энергорынка на Дальнем Востоке. По его словам, окончательное согласительное совещание ожидается в ближайшее время.
 
Также, на пресс-конференции речь зашла о возможном продлении программы модернизации ТЭС.

«Продлевать программу точно нужно. До конца года мы такое решение примем, я думаю. Срок продления примерно 10 лет, программа подразумевает большие объёмы и долгосрочные проекты», – сказал Николай Шульгинов.

Кроме этого, Министр рассказал, что на сегодняшний день внутренний топливный рынок России сбалансирован.

«Мы увеличили производство бензина класса 5 на других заводах и сбалансировали спрос и предложение уже снижением экспорта. Поэтому рынок сбалансирован с учётом даже тех запасов бензина, которые мы сегодня имеем», – пояснил он.

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Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика 

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