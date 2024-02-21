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СПЕЦКАБЕЛЬ представил в Коми кабели для промышленной автоматизации

21 февраля 2024, 17:30 457 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
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Российская компания «Спецкабель», ведущий производитель кабельной продукции, представила передовые разработки на конференции в Ухте, посвященной автоматизации промышленных процессов.

Ассортимент кабельной продукции для АСУТП и КИПиА «Спецкабеля» включает:

  • Монтажные кабели для аналоговой и цифровой телефонии;
  • Кабели для интерфейса RS-485;
  • Универсальные кабели СКАБ;
  • Кабели СКАБ-С для суровых условий эксплуатации;
  • Сверхгибкие кабели СКЛОН для робототехники;
  • Кабели для промышленных сетей Industrial Ethernet.

Представитель завода Евгений Никаноров перечислил главные преимущества продукции «Спецкабеля» для систем АСУТП и КИПиА:

  • Широкий ассортимент для различных сфер применения;
  • Использование современных материалов для обеспечения долговечности и надежности;
  • Широкий диапазон температур эксплуатации и монтажа, что позволяет кабелям работать в экстремальных условиях;
  • Высокое качество изготовления, подтвержденное сертификатами;
  • Длительный срок эксплуатации и гарантийные обязательства, обеспечивающие бесперебойную работу систем.

Продукция завода «Спецкабель» соответствует международным стандартам качества IEC, что гарантирует высокую надежность изделий. Кабели проходят строгий контроль на всех этапах производства и имеют необходимые разрешительные документы.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.94

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