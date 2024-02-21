RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Российская компания «Спецкабель», ведущий производитель кабельной продукции, представила передовые разработки на конференции в Ухте, посвященной автоматизации промышленных процессов.
Ассортимент кабельной продукции для АСУТП и КИПиА «Спецкабеля» включает:
Представитель завода Евгений Никаноров перечислил главные преимущества продукции «Спецкабеля» для систем АСУТП и КИПиА:
Продукция завода «Спецкабель» соответствует международным стандартам качества IEC, что гарантирует высокую надежность изделий. Кабели проходят строгий контроль на всех этапах производства и имеют необходимые разрешительные документы.
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