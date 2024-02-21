В центре Москвы построят офис компании СИБУР

Строительство офиса нефтегазохимической компании СИБУР в центре столицы перешло в активную фазу, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Началась активная фаза работ по строительству здания большого современного офиса по улице Большая Якиманка. Площадь комплекса, который займет одна из крупнейших нефтегазохимических компаний нашей страны, составит 26,7 тыс. кв. м», – сказал Андрей Бочкарёв.

Глава Стройкомплекса напомнил, что компания СИБУР приобрела площадку, где много лет пустовал комплекс «Негоциант», в 2022 году.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что офис находится в знаковом для московского центра месте – на пересечении Якиманской набережной и улицы Большая Якиманка – и является реконструкцией торгово-общественного комплекса, который располагался здесь с 2014 года, но в полную силу никогда не эксплуатировался.

«В основе проекта лежит идея создания лаконичного и яркого образа современного офиса крупной компании. Здание получило интересный силуэт, артикулированный за счет идущих от скругленного угла террас, а также за счет контрастного сочетания материалов фасадов. Массивные горизонтальные пояса из натурального камня сочетаются со складками витражного остекления, причем ритм последних поэтажно уменьшается, усиливая в сочетании с террасами эффект перспективы», – рассказал Сергей Кузнецов.

Эскизный проект здания штаб-квартиры компании СИБУР в 2023 году разработало архитектурное бюро СПИЧ и согласовала Москомархитектура.

Строители закончили разбор старых конструкций, вышли на «нулевой» уровень и начинают подготовку к возведению здания по новому проекту.

«Демонтировали здание аккуратно, фактически вручную, чтобы не нарушать комфорт жителей района. Часть материалов, например, мрамор, которым было облицовано здание, планируется применять вторично. Его превратят в крошку для использования при благоустройстве», – пояснил руководитель практики по непроизводственным проектам СИБУРа Сергей Пичушкин.

Кроме того, до перехода непосредственно к строительству планируется провести работы по усилению «чаши» подземных помещений с помощью распорных систем. Это необходимо для расширения возможностей подземного паркинга и переноса точки въезда. Ранее заехать в гараж можно было только с пешеходной улицы, но новостройка не будет иметь этого недостатка.