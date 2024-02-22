Инвестиции в строительство первой части второй очереди аэропорта Пулково составят порядка 21 млрд рублей, на проектирование уйдет около полутора лет, после чего три года займет само строительство новых объектов инфраструктуры, направленных на обслуживание увеличившегося пассажиропотока. Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Воздушных ворот северной столицы" Леонид Сергеев.

"Стоимость реализации фазы А составит от 21 миллиарда рублей. Окончательная сумма будет известна после завершения проектирования. Проектирование займет 16-18 месяцев, после чего мы приступим к строительству. На саму стройку в общей сложности отводится до 36 месяцев. При этом перроны делаются за полгода-год, новое здание - за два года", - рассказал Сергеев.

Уже в мае аэропорт планирует подготовить документы по строительству фазы А и передать их на согласование с городом, что может занять до трех месяцев. В сентябре проект должен быть направлен в Главгосэкспертизу, после положительного заключения которой можно будет приступать к поиску подрядчиков и проведению строительных работ.

Общая стоимость второй очереди аэропорта, с учетом текущих цен на строительные материалы, может составить около 150 млрд рублей. Следующие две фазы второй очереди Пулково должны инициировать при достижении определенных показателей по международному и общему пассажиропотоку. В частности, для запуска второй фазы необходимо 7 млн ежегодного международного пассажиропотока, сейчас этот поток составляет порядка 3,5 млн пассажиров.

В целом вторая очередь аэропорта "Пулково" предполагает строительство новых посадочных галерей, новых залов ожидания, зон регистрации и досмотра, а также других объектов, направленных на кратное увеличение пропускной способности. Первая очередь строительства нового терминала Пулково была завершена в 2013 году.