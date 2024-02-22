СИБУР начал строительство научного центра нового поколения

Сегодня в Казани забита первая свая нового НИОКР-центра СИБУРа полного цикла, который станет ведущим научным институтом нефтегазохимической отрасли России. Для достижения технологической независимости страны в производстве современных синтетических материалов центр объединит два ключевых направления – разработку новых продуктов и технологий в области нефтегазохимии с масштабированим до промышленного применения.

Одним из основных фокусов работы нового центра станет разработка новых материалов, в том числе суперконструкционных пластиков для удовлетворения перспективного и импортозамещающего спроса в медицине, строительстве, автомобилестроении и других отраслях. Объединение на единой площадке возможности проводить лабораторные исследований и сразу же пилотировать полученный результат позволит ускорить темпы разработки на 25%.

Также возможности центра создадут платформу для развития прорывного НИОКРа, дальнейшей локализации всех востребованных в нефтегазохимии катализаторов и самостоятельного создания их новых поколений. Решение этой задачи позволит выйти на 100% самообеспеченность страны специальными компонентами, от гарантированной доступности которых к 2030 году будет зависеть выпуск до 15 млн тонн современных синтетических материалов ежегодно. Еще одним важным направлением работы нового центра станет разработка технологий химической вторичной переработки полимеров, позволяющей перерабатывать полимерные отходы в первичное сырье без ограничения его применения. Решение этой задачи является одним из ключевых условий для развития проектов экономики замкнутого цикла.

Здания НИОКР-центра будут тесно интегрированы в деловой квартал СИБУРа в Казани, который сегодня создается в непосредственной близости от «Казаньоргсинтеза», при этом центр станет частью индустриального парка «Северные ворота». Его технологический дизайн предусматривает строительство двух, объединенных общей инфраструктурой корпусов площадью более 18 000 кв. м., из которых 10 000 кв. м. будет отведено под лабораторные пространства и пилотные установки.

Модульная организация помещений позволит конфигурировать более 30 лабораторий для одновременной работы над параллельными проектами, в том числе совместной с научными и промышленными партнерами. Работать в новом комплексе будут более 300 сотрудников, что позволит проводить на месте разработки полного цикла в рамках текущей и перспективной повестки.

Завершить строительство центра предполагается в 2026 году. Его открытие расширит возможности уже имеющейся научно-технической инфраструктуры СИБУРа, которая включает в себя девять RnD-центров, в том числе разветвленную сеть отделений «СИБУР Полилаб», сфокусированного на поддержке клиентов компании. Только за период 2022-2023 годов учеными СИБУРа было разработано более 50 новых решений для развития импортозамещающих производств во всех отраслях отечественной промышленности, а продуктовый портфель в целом включает уже более 250 специальных марок современных синтетических материалов. Компания владеет более чем 380 патентами и входит в пятерку лидеров среди индустриальных компаний России по этому показателю.

Михаил Карисалов, председатель правления, генеральный директор СИБУРа: