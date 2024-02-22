Компания Plus Development вошла в проект застройки Северного речного порта на Ленинградском шоссе на севере Москвы, сообщили в пресс-службе компании.

"Plus Development вошла в проект застройки комплексного развития территории Северный речной порт, где приобрела участок площадью 0,42 га. Здесь компания планирует строительство бизнес-центра класса "А" общей площадью 48 230,80 кв. м с подземным паркингом 8 910 кв. м Планируемый объем инвестиций в строительство составит порядка 8 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Напомним, что масштабный проект комплексного развития предполагает строительство объектов жилого, коммерческого и социального назначения общей площадью около 1 млн кв.м., а также обустройство набережной, которая станет продолжением рекреационной зоны Северного речного вокзала и увеличит ее протяженность до трех километров.

Проект первоначально планировали реализовать в партнерстве компании Capital Group и "Кортрос". В 2022 году часть площадки приобрела Legendа, которая запланировала возведение комбинированной жилой и встроенной коммерческой недвижимости. Общая площадь жилья составит около 170 тыс. кв.м, дома рассчитаны на 2,7 тыс. квартир. Финансирование проекта осуществляет Сбербанк. Затем в августе 2023 года в проект застройки вошла "Мангазея", которая возведет порядка 470 тысяч квадратных метров, включая школу и два детских сада, а также физкультурно-оздоровительный центр.

Также напомним, что с приходом "Мангезеи" проект застройки Северного речного порта в августе 2023 года покинул его архитектор Сергей Скуратов. Скуратов выиграл конкурс на мастер-план района в 2019 году. Проект предполагал разномасштабность застройки от доминанты в виде 350-метровой башни до малоэтажных зданий. "Компании "Капитал Групп" и "КОРТРОС", которые были нашими заказчиками, продали свои пакеты Группе компаний "Мангазея", которая существенно изменила подходы к проекту", — объяснил свое решение архитектор.

Plus Development – московская девелоперская компания. В настоящее время она реализует в новой Москве свой флагманский проект бизнес-лайт класса. Параллельно идет проектирование нового жилого комплекса и 2 бизнес-центров в границах старой Москвы.