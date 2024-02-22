В столице Кабардино-Балкарии обновят 5 км автодороги "Кавказ"

До конца 2024 года по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги Р-217 «Кавказ» (с 450-го по 455-й км) – часть улицы Идарова, ведущей к аэропорту г.Нальчик.

В связи с увеличением интенсивности движения – более 30 тыс. автомобилей в сутки, на существующем дорожном покрытии появились различные дефекты: трещины, колейность и сдвиги покрытия. Итогом ремонта станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик четырехполосного отрезка дороги и повышение уровня безопасности участников движения.

Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации: ресайклер измельчает старое покрытие, в процессе вводя комплексное вяжущее – битумную эмульсию и цемент, которые укрепляют получаемое дорожное основание. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный. Последний обладает высокой износостойкостью и обеспечивает отличное сцепление колес с дорогой. На примыканиях и перекрестках также будут проведены работы по фрезерованию старого и укладке нового асфальтобетона в два слоя. В рамках инженерного обустройства на объекте заменят бортовые камни и нанесут разметку из долговечного термопластика.

На время производства работ движение будет организовано по двум полосам – по одной в каждую сторону. Во избежание образования заторов ФКУ Упрдор «Кавказ» рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты движения.

***В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» находится более 395 км федеральных автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики. Это трассы Р-217«Кавказ», обходы Пятигорска и Нальчика, А-154 Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу, А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус (направление Прохладный – Баксан км 0 – км 49), А-158 Прохладный – Баксан – Эльбрус (направление Баксан – Эльбрус км 0 – км 104).