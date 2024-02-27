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ООО НПП "ИНТЕХ" примет участие в Международной выставке "Cabex"

27 февраля 2024, 15:15 238 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ЭКМ Холдинг
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С 19 по 21 марта 2024 года в г. Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр», в павильоне «Форум» пройдет 22-ая Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства «Cabex».

ООО НПП «ИНТЕХ» традиционно примет участие в выставке и представит линейку кабельно-проводниковой продукции, зарекомендовавшую себя на рынке, а также новинки производства.

Эксперты компании подробно проконсультируют об особенностях применения продукции, расскажут о технических характеристиках, марках и конфигурациях кабелей, ответят на все интересующие вопросы.

Встречу со специалистами на нашем стенде можно запланировать заранее, написав запрос на электронную почту: zakaz@ecabel.com, обозначив тему обсуждения, дату, время и контактные данные.

На официальном сайте выставки открыта предварительная регистрация. Мы позаботились о том, чтобы вы смогли посетить выставку бесплатно, ваш электронный билет размещен по ссылке:

https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=email&promo=cb24m24011

Вход на территорию «Экспоцентра» осуществляется при наличии паспорта.

Стенд ООО НПП «ИНТЕХ», №223.

  • Дата: С 19 по 21 марта 2024 г.
  • Место: г. Москва, ЦВК «Экспоцентр», Краснопресненская наб., 14, Павильон «Форум», стенд ООО НПП «ИНТЕХ», №223
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Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ, НПП ИНТЕХ, Cabex-2023
Отрасль: Кабельная промышленность 
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