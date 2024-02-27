На базе одного из существующих зданий Смоленского государственного медицинского университета строители возведут 14-этажное общежитие для проживания студентов.

«Создавать качественные условия для проживания во время учебы также важно, как и строить новые современные корпуса для обучения. Сегодня в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» ППК «Единый заказчик» ведет подготовку к возведению общежития для студентов Смоленского государственного медицинского университета. После строительно-монтажных работ площадь здания составит 12 тыс. кв. метров. Проживать в комфортных условиях там будут более 700 человек», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.

Все помещения здания полностью оборудуют для маломобильных групп населения. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

В настоящее время для медуниверситета также ведется реконструкция центрального студенческого клуба общей площадью около двух тысяч квадратных метров.