RusCable Insider #345
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На базе одного из существующих зданий Смоленского государственного медицинского университета строители возведут 14-этажное общежитие для проживания студентов.
«Создавать качественные условия для проживания во время учебы также важно, как и строить новые современные корпуса для обучения. Сегодня в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» ППК «Единый заказчик» ведет подготовку к возведению общежития для студентов Смоленского государственного медицинского университета. После строительно-монтажных работ площадь здания составит 12 тыс. кв. метров. Проживать в комфортных условиях там будут более 700 человек», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев.
Все помещения здания полностью оборудуют для маломобильных групп населения. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории.
В настоящее время для медуниверситета также ведется реконструкция центрального студенческого клуба общей площадью около двух тысяч квадратных метров.
«Там появятся лекционные аудитории, кабинеты, конференц-зал и технические помещения. Кроме того, в здании разместят зал для физкультурно-оздоровительных занятий, тренерскую и комнату хранения спортивного инвентаря. Также в клубе планируется создать костюмерную и гримерную комнаты, волонтерский центр и другие помещения для различных студенческих организаций», - сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.
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