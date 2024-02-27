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ITK объявляет год высоких скоростей – готовое решение кабельной системы на скорости 10G!

27 февраля 2024, 12:45 332 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ITK
Авторы и источники / Правообладателям

ITK представляет готовое решение для организации беспроводной передачи данных на высоких скоростях. Решение разработано в соответствии с актуальной редакцией международного стандарта ISO 11801-6, которое рекомендует организовывать кабельную проводку с учётом поддержки перспективных стандартов связи и мультимедиа, а именно, на основе категории 6А.

Преимущества решения для кабельной системы на базе продукции ITK

  • Готовое решение, включающее полный набор продукции.
  • Работа на максимальной скорости — 10G.
  • Оборудование категорий 6А и 7.
  • Строгий контроль качества продукции.
  • Оборудование изготовлено из высококачественных материалов.
  • Продукция под проекты любой сложности — всегда в наличии на складах.
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Метки: ITK
Отрасль: Кабельная промышленность 

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