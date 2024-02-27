Спецвыпуск RusCable Insider #344
Эталон испытаний. Почему испытательный центр ВНИИКП считается контрольной точкой проверки качества
ITK представляет готовое решение для организации беспроводной передачи данных на высоких скоростях. Решение разработано в соответствии с актуальной редакцией международного стандарта ISO 11801-6, которое рекомендует организовывать кабельную проводку с учётом поддержки перспективных стандартов связи и мультимедиа, а именно, на основе категории 6А.
Преимущества решения для кабельной системы на базе продукции ITK
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