ITK представляет готовое решение для организации беспроводной передачи данных на высоких скоростях. Решение разработано в соответствии с актуальной редакцией международного стандарта ISO 11801-6, которое рекомендует организовывать кабельную проводку с учётом поддержки перспективных стандартов связи и мультимедиа, а именно, на основе категории 6А.

Преимущества решения для кабельной системы на базе продукции ITK