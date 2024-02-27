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"Росэлектроника" разработала тепловизионную камеру для работы при 1800 градусов по Цельсию

27 февраля 2024, 14:45 223 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росэлектроника
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Фото: «Росэлектроника»

Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал новое поколение термостойких тепловизионных систем, способных работать при экстремальных температурах до 1800°C. Оборудование может использоваться для контроля за процессами плавления, в том числе, ряда тугоплавких металлов – например, нержавеющей стали. Аппаратура уже прошла испытания, поставки планируется начать до конца 2024 года.
 
Модернизированная система видеонаблюдения разработана входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения. В ее состав входит жаростойкая камера нового поколения с тепловизором собственной разработки предприятия. Он позволил поднять пиковую температуру применения камеры с 1600°C до 1800°C и отказаться от закупки иностранных аналогов. Также при модернизации камера получила обновленную систему воздушного и водяного охлаждения.
 
Оборудование предназначено для дистанционного непрерывного контроля расплава металла, пламени горелок, а также состояния внутренних поверхностей высокотемпературных печей. В случае возникновения нештатной ситуации, например – отключение воды, подачи воздуха или питания, – включается световая и звуковая сигнализация, а камера автоматически выводится из высокотемпературной зоны.

«Мы уже испытали новое оборудование на одном из металлургических комбинатов и полностью подтвердили заложенные в техническом задании и предъявляемые заказчиками требования к изделию. В настоящий момент завершаются работы по сертификации, после чего предприятие будет готово к первым поставкам. Помимо металлургии, такое оборудование может использоваться на химических и стекольных производствах», - заявил генеральный директор НИИ телевидения Алексей Никитин.

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Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, НИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Отрасль: Электротехника 

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