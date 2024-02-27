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В НИУ "МЭИ" стартовала Школа тепловой и атомной энергетики 2024

27 февраля 2024, 15:00 230 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

27 февраля 2024 года в НИУ «МЭИ» дан старт Школе тепловой и атомной энергетики «Зимняя школа ИТАЭ 2024».

Зимняя школа ИТАЭ – это краткосрочная научно-образовательная программа в виде лекций, семинаров, тренингов и экскурсий для студентов старших курсов технических направлений подготовки и выпускников бакалавриата. Школа организована с целью получения практических знаний по специальности, расширения профессионального кругозора, формирования навыков профессиональной коммуникации.

«Школа тепловой и атомной энергетики проходит у нас уже не первый год и дает участникам знания о современном уровне развития тепловой и атомной отрасли, основных научных проблемах и актуальных практических задачах отрасли. На протяжении недели со студентами работает не только преподавательский состав университета, но и эксперты крупнейших компаний отрасли. Такое мероприятие дает участникам возможность продемонстрировать навыки и умения в решении реальных кейсов компаний, а также заключить договор о целевом обучении с предприятием партнером», — рассказал о Школе ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Зимняя школа ИТАЭ дает возможность предприятиям формировать кадровый потенциал организации из числа участников мероприятия – талантливой студенческой молодёжи – для производственной, исследовательской и административной деятельности.

В этом году партнерами Школы тепловой и атомной энергетики выступили АО ИК «АСЭ», АО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», АО «НИКИЭТ», АО «Концерн Росэнергоатом», ГНЦ РФ АО «НПО ЦНИИТ-МАШ», АО «Атомэнергомаш», Федерация ректоров Российских и Арабских университетов, ООО «ХЕВЕЛ ЭНЕРГОСЕРВИС», филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция», ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК».​

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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