Номер открывается рубрикой «От первого лица», где в материале «Российский ТЭК сегодня и завтра: итоги и задачи» рассказывается о работе российского топливно-энергетического комплекса страны за последние два года, а также о планах на 2024-й и близлежащие годы.

В рамках Международной выставки-форума «Россия», которая действует в Москве на ВДНХ с 4 ноября 2023 по июль 2024 гг., в этом году уже дважды прошли тематические «Дни энергетика», цель которых – популяризация отрасли, привлечение новых кадров в энергетику. На одном из «Дней» состоялся просветительский марафон «Энергия», где профессионалы «Системного оператора ЕЭС» рассказали о работе энергосистемы. Подробности – в статье «Узнать за 30 минут: энергосистема России в цифрах и фактах» под рубрикой «Форум «Россия».

В рубрике «Вектор развития» представлена публикация «Энергетика России: вызовы и перспективы», посвящённая актуальным вопросам развития электроэнергетической отрасли.

Какие факторы вызывают колебание цен на рынке электроэнергии и как сэкономить затраты на электричество в условиях роста цен – в аналитическом материале «Причины изменения тарифов на электроэнергию в 2024 году» под рубрикой «Ценовая политика».

Продолжение темы, только уже в другом ракурсе, – в публикации «Бери или плати» в рубрике «Электрические сети». Действующая модель тарифообразования в энергетике ограничивает возможности развития электросетевого комплекса, а курс на безусловное повышение доступности техприсоединения к сетям привёл к росту безответственности со стороны потребителей, формированию большого объёма недозагруженных мощностей, рискам снижения надёжности энергоснабжения. Ситуацию нужно менять. Однако предложенные меры по изменению ситуации привели к столкновению интересов энергетиков и крупного бизнеса.

В последние годы наблюдается тенденция развития ВИЭ-генерации и интегрирование её в электроэнергетические системы (ЭЭС). С ростом доли ВИЭ в общем объёме генерации возникают технологические проблемы ЭЭС. Данной проблематике посвящена научная статья «О системе виртуальной инерции как средстве обеспечения устойчивой работы инверторной установки при возмущениях во внешней сети» в рубрике «Энергетические системы».

Одним из перспективных направлений отраслевого развития становится увеличение доли транспорта на электрической тяге. При этом, по мнению исследователей, уже в ближайшие годы могут возникнуть проблемы с присоединением зарядных станций к существующим распределительным сетям – как низковольтным, так и среднего напряжения. С учётом этого, важнейшей задачей планирования становится синхронизация развития и интеграция зарядной инфраструктуры с электрической сетью. О том, какие именно решения и меры становятся наиболее актуальными и прагматичными – в материале «Где находится ЭЗС?» под рубрикой «Электротранспорт».

Во «Всероссийском теплотехническом институте» (ВТИ) прошла Международная научно-техническая конференция, посвящённая проблемам цифровой трансформации теплоэнергетической отрасли. Об итогах мероприятия рассказывается в корреспонденции «Цифровизация тепловой энергетики» под рубрикой «Конференция ВТИ».

В рубрике «Энергопереход» представлены три материала, очень разные по содержанию и направленности: научная статья «Устойчивое развитие и климатическая повестка», где исследуются глубинная суть и последствия энергоперехода; исторический анализ «Энергетический переход: понимание прошлого для лучшего прогнозирования будущего» (перевод с испанского), показывающий, что идеологические установки и технологические возможности не всегда совпадают; и сообщение о роли топливно-энергетического комплекса в реализации климатической повестки в России «С учётом национальных интересов».

Под рубрикой «Майнинг» публикуется проблемная статья «Майнеры снизят цену на электричество?», в которой поднимается тема неурегулированности майнинговой деятельности. Майнинг потребляет громадное количество электроэнергии. За год мощность промышленного майнинга выросла в 800 МВт до 1,7 ГВт (а общий объём потребляемой майнерами мощности – 2,5 ГВт). Между тем отрасль находится в «серой» и «чёрной» зоне, поскольку законодательства по ней нет. Это формирует большие риски как для майнеров, так и электроэнергетической отрасли.

Рубрика «Новые технологии» посвящена будущим профессиям, которые формируются сегодня. Подробности – в обзоре под заголовком «Первый элемент – водородные чемпионы».

О том, что происходит в энергетике мира, как меняются технологии под напором практических задач и над какими решениями бьются зарубежные энергетики,– читайте в рубрике «Международная панорама».

В условиях санкций российские производственные компании не только устояли, но и стали активно развиваться, создавая высокотехнологичную продукцию и уникальные решения, которым нет равных в мире. Об этом – в репортаже «Под узнаваемым брендом» в рубрике «Точка роста».