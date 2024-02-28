Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вступил в Ассоциацию "Электрокабель"

28 февраля 2024, 15:15 454 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: НПП ПОЛИПЛАСТИК
Авторы и источники / Правообладателям

28 февраля общее собрание АЭК (Ассоциация «Электрокабель») единогласно проголосовало за принятие в свои ряды лидера российского компаундирования. 

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершил полугодовой процесс вступления в одну из ведущих отраслевых ассоциаций России на 83-м общем собрании АЭК, которое проходит в Сочи. Финалом процедуры стала презентация компании и голосование членов Ассоциации за прием в свои ряды новых участников.    

«АЭК предъявляет очень серьезные требования к вступающим в Ассоциацию. Для того, чтобы быть принятым, необходимо получить рекомендации, пройти аудит производства и процедуру голосования членов Правления и общего собрания. Рады, что все этапы мы успешно проходили с первого раза», – рассказывает Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК». 

Рекомендателями НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Ассоциацию «Электрокабель» выступили «Акрон Холдинг» и «Холдинг Кабельный Альянс». После получения единогласного одобрения Правления АЭК на старт процедуры были организованы визиты представителей Ассоциации в Научно-технический центр компании и производственную площадку ведущего российского компаундера в Энгельсе. В декабре 2023 года Правление АЭК единогласно рекомендовало принять НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Ассоциацию «Электрокабель» 

В компании уверены, что межотраслевое взаимодействие – это один из важнейших факторов для успешного решения задачи по достижению технологического суверенитета и технологического лидерства. И вступление ведущего российского компаундера в Ассоциацию «Электрокабель» позволит форсировать данные процессы. 

Аналогичного мнения придерживается и Максим Третьяков, президент АЭК. В процессе посещения Научно-технического центра НПП «ПОЛИПЛАСТИК» он отметил, что бесшовное взаимодействие между производителями кабелей и компаундов обеспечит более продуктивное общение в части новых разработок и получения тех полимерных материалов, которые нужны кабальной отрасли.

 Напомним, сегодня НПП «ПОЛИПЛАСТИК» производит для нужд кабельной промышленности материалы под марками Технотэп, Технолен и Армлен. Компаунды применяются для изготовления изоляции нефтепогружного кабеля, изоляции и оболочек проводов типа КГТП, вспененной изоляции, также в активе компании ряд других востребованных разработок. 

Обсудить на форуме
Метки: ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ, КОМПАУНДЫ, АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Материалы для КПП 
NPPP
5.27

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Ассоциация «Электрокабель»
Другие новости сюжета:
29.11.2023
Дайджест АЭК #48 неделя 2023. Новости кабельной индустрии
12.01.2024
RusCable Live - Сказочный старый новый год и русский стиль. Кабельный чек-лист ВВГ. Эфир 12.01.24
15.05.2023
RusCable Insider #311 - пресс-конференция президента АЭК, новый бренд на кабельном рынке "Ленкаб" и дайджест событий "Москабельмет"
08.11.2023
Дайджест АЭК #45 неделя 2023. Новости кабельной индустрии
06.12.2023
Дайджест АЭК #49 неделя 2023. Новости кабельной индустрии
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно