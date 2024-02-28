НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вступил в Ассоциацию "Электрокабель"

28 февраля общее собрание АЭК (Ассоциация «Электрокабель») единогласно проголосовало за принятие в свои ряды лидера российского компаундирования.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» завершил полугодовой процесс вступления в одну из ведущих отраслевых ассоциаций России на 83-м общем собрании АЭК, которое проходит в Сочи. Финалом процедуры стала презентация компании и голосование членов Ассоциации за прием в свои ряды новых участников.

«АЭК предъявляет очень серьезные требования к вступающим в Ассоциацию. Для того, чтобы быть принятым, необходимо получить рекомендации, пройти аудит производства и процедуру голосования членов Правления и общего собрания. Рады, что все этапы мы успешно проходили с первого раза», – рассказывает Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

Рекомендателями НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Ассоциацию «Электрокабель» выступили «Акрон Холдинг» и «Холдинг Кабельный Альянс». После получения единогласного одобрения Правления АЭК на старт процедуры были организованы визиты представителей Ассоциации в Научно-технический центр компании и производственную площадку ведущего российского компаундера в Энгельсе. В декабре 2023 года Правление АЭК единогласно рекомендовало принять НПП «ПОЛИПЛАСТИК» в Ассоциацию «Электрокабель»

В компании уверены, что межотраслевое взаимодействие – это один из важнейших факторов для успешного решения задачи по достижению технологического суверенитета и технологического лидерства. И вступление ведущего российского компаундера в Ассоциацию «Электрокабель» позволит форсировать данные процессы.

Аналогичного мнения придерживается и Максим Третьяков, президент АЭК. В процессе посещения Научно-технического центра НПП «ПОЛИПЛАСТИК» он отметил, что бесшовное взаимодействие между производителями кабелей и компаундов обеспечит более продуктивное общение в части новых разработок и получения тех полимерных материалов, которые нужны кабальной отрасли.

Напомним, сегодня НПП «ПОЛИПЛАСТИК» производит для нужд кабельной промышленности материалы под марками Технотэп, Технолен и Армлен. Компаунды применяются для изготовления изоляции нефтепогружного кабеля, изоляции и оболочек проводов типа КГТП, вспененной изоляции, также в активе компании ряд других востребованных разработок.