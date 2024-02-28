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Новую трамвайную ветку до Немецкой деревни начали строить в Краснодаре

28 февраля 2024, 17:59 291 Время чтения ≈ < минуты
Источник: newkuban.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

В Краснодаре началось строительство трамвайной линии протяженностью 35,6 км, которая свяжет центральную часть города с районом, где в настоящее время активно ведется возведение «Немецкой деревни». Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в ходе своего ежегодного отчета в городской думе.

По словам главы краевого центра, трамвай является самым удобным и быстрым видом общественного транспорта в городе, пользуясь большим спросом. В прошлом году трамваем было перевезено 75,2 млн пассажиров, поэтому власти города решили активно развивать эту сферу. В рамках строительства новой линии трамвая будет проложена ветка от улицы Круговой до жилого комплекса «Немецкая деревня».

Мэр также отметил, что на трамвайные маршруты выйдут 100 новых единиц трамвайных вагонов.

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Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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