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В Краснодаре началось строительство трамвайной линии протяженностью 35,6 км, которая свяжет центральную часть города с районом, где в настоящее время активно ведется возведение «Немецкой деревни». Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в ходе своего ежегодного отчета в городской думе.
По словам главы краевого центра, трамвай является самым удобным и быстрым видом общественного транспорта в городе, пользуясь большим спросом. В прошлом году трамваем было перевезено 75,2 млн пассажиров, поэтому власти города решили активно развивать эту сферу. В рамках строительства новой линии трамвая будет проложена ветка от улицы Круговой до жилого комплекса «Немецкая деревня».
Мэр также отметил, что на трамвайные маршруты выйдут 100 новых единиц трамвайных вагонов.
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