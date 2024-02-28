В Краснодаре началось строительство трамвайной линии протяженностью 35,6 км, которая свяжет центральную часть города с районом, где в настоящее время активно ведется возведение «Немецкой деревни». Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в ходе своего ежегодного отчета в городской думе.



По словам главы краевого центра, трамвай является самым удобным и быстрым видом общественного транспорта в городе, пользуясь большим спросом. В прошлом году трамваем было перевезено 75,2 млн пассажиров, поэтому власти города решили активно развивать эту сферу. В рамках строительства новой линии трамвая будет проложена ветка от улицы Круговой до жилого комплекса «Немецкая деревня».



Мэр также отметил, что на трамвайные маршруты выйдут 100 новых единиц трамвайных вагонов.