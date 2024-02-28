Строители в Кемерове приступили ко второму этапу строительства Кузбасской клинической инфекционной больницы, залив первую сваю восьмиэтажного стационара, передал в среду корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.

По данным обладминистрации, на строительство объекта было направлено 5 млрд рублей из областного бюджета. Строительством инфекционной больницы в Кемерове занимается ООО "СДС-Строй".

"Объект большой. По сравнению с новокузнецким корпусом он на 32% больше, на три этажа выше. Сегодня мы первую сваю забиваем, проводим испытания, выносим сети, параллельно уже расчищаем площадку, копаем котлован. Рассчитываем в конце 2025 года сдать в эксплуатацию", — сказал на церемонии заливки первой сваи председатель совета директоров ООО "СДС-Строй" Максим Николаев.

Стационар рассчитан на 320 коек. Их количество может быть увеличено в случае чрезвычайной ситуации. В состав корпуса войдут детское и взрослое отделения кишечных инфекций, отделение капельных инфекций, отделение нейроинфекций, гепатитное отделение.

Помимо стационара во второй этап строительства входят станция дезинфекции автомобилей, помещения для сотрудников бригады скорой помощи, два контрольно-пропускных пункта и другие объекты.

Третий этап будет включать в себя хозяйственный корпус, пищеблок, патологоанатомический корпус, гараж и третий контрольно-пропускной пункт.

Как сообщалось, 26 января был открыт лабораторный корпус инфекционной больницы, который стал первым этапом строительства всего комплекса.

Начальник строительно-монтажного управления "СДС-Строй" Иван Мамонтов отметил, что благодаря новым стройкам удалось создать новые рабочие места. В планах компании за весну 2024 года увеличить численность работников, занятых в этой сфере, с 600 до 1 тыс. человек.

ООО "СДС-Строй" — предприятие стройиндустрии. С 2006 года компания ввела в эксплуатацию около 3 млн кв.м жилья, а также ряд социальных и спортивных объектов на территории Сибирского федерального округа.