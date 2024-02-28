Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году подрядные организации приведут к нормативам порядка 250 участков региональных и местных дорог, ведущих к спортивным учреждениям.

«Спортивные объекты — важная составляющая инфраструктуры для комфортной жизни, здоровья и благополучия людей. Помимо профессиональных и любительских тренировок там могут проходить крупные соревнования, приезжать гости из других регионов. Поэтому очень важно сделать подъезды к этим объектам доступными и удобными. С 2022 по 2023 годы в регионах-участниках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» привели к нормативу 1,5 тыс. км дорог, ведущих к Дворцам спорта, стадионам, физкультурно-оздоровительным комплексам, спортклубам, бассейнам. Это в общей сложности 390 объектов. В этом сезоне работы будут продолжены. В планах дорожных работ на 2024 год еще почти 250 таких участков общей протяженностью около 900 км», ― рассказал заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Повышение безопасности дорожного движения ― одна из ключевых задач нацпроекта, поэтому ремонтные работы на объектах проводятся комплексно.

«В прошлом дорожно-строительном сезоне подрядные организации привели к нормативам 210 участков дорог, ведущих к спортивным учреждениям, это 780 км. Как правило, помимо ремонта дорожного полотна, на объектах проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофорных объектов, барьерных ограждений, дорожных знаков, наносится разметка. Президент России Владимир Владимирович Путин назвал спорт важнейшей составляющей национальных целей развития, поэтому наша задача ― обеспечить достойную дорожно-транспортную инфраструктуру к таким объектам», ― отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в этом году в Республике Марий Эл приведут к нормативу почти 48 км дорог, ведущих к спортивным учреждениям. В частности, запланирован ремонт 11-километрового участка трассы Морки – Кучко-Памаш – Нижняя Юплань. Это маршрут к многофункциональному физкультурно-оздоровительному комплексу «Олимп», расположенному в поселке городского типа Морки.

Кроме того, приведут к нормативу два участка (15,3 км) трассы Мари-Турек – Мари-Билямор. Это маршрут к расположенному в поселке Мари-Турек Ледовому дворцу — современной ледовой арене, где организованы занятия по хоккею, катанию на коньках, настольному теннису и др.

В Биробиджане (Еврейская автономная область) в этом дорожно-строительном сезоне обновят маршрут к детскому оздоровительном бассейну «Китенок». Кроме того, это путь к гимназии № 1 и детскому саду № 15. Дорожные работы пройдут на участке улицы Ленина (от пересечения с Горького) до улицы Димитрова. Общая протяженность объекта ― почти 1 км.

«Мы стараемся регулярно посещать бассейн «Китенок». Не всегда получается ходить всей семьей, иногда дети бывают там самостоятельно. Поэтому здорово, что здесь наконец-то обустроят пешеходный переход. Теперь мы будем меньше переживать за них, хотя правила дорожного движения повторяем как дома, так и в школе», ― поделилась жительница Биробиджана Ирина Лебедева.

В ходе ремонта специалисты уложат выравнивающий и верхний слои покрытия, устроят бортовые камни, искусственные дорожные неровности, заменят люки колодцев, смонтируют дорожные знаки, нанесут разметку. К работам приступят в мае. Ввести объект в эксплуатацию планируют осенью этого года.

В Стерлитамаке (Республика Башкортостан) в нормативное состояние приведут улицы Комарова и Объездную. Это подъездные маршруты к комплексу «Стерлитамак – Арена» с крытым ледовым катком, спортивным и тренажерным залами. Здесь регулярно тренируются воспитанники хоккейной школы «Орлан», проводятся соревнования по различным видам спорта.

«Отрадно, что при формировании плана объектов для проведения на них ремонта дорожники выбирают, в первую очередь, те участки, которые ведут к социально значимым объектам. В прошлом году специалисты привели в нормативное состояние 10 объектов Стерлитамака, а в этом в планах — 12. Мы регулярно выезжаем на объекты и проверяем качество выполненных работ. Главным образом, оцениваем их соответствие критериям доступной среды, ведь дороги должны быть безопасны и адаптированы для всех категорий граждан», — рассказал председатель Общественного совета при Минтрансе Республики Башкортостан Рустам Баязитов.

В Рязанской области продолжится ремонт участка региональной дороги Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов. Его протяженность составляет более 16 км. Трасса входит в опорную сеть автомобильных дорог РФ. Кроме того, частью маршрута пользуются жители Александро-Невского района чтобы доехать до физкультурно-оздоровительного комплекса «Александр Невский». Здесь проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, плаванию, греко-римской борьбе, дзюдо. Также в комплексе расположен бассейн.

«Здесь проходит очень много соревнований по мини-футболу межрегионального уровня. К нам приезжают играть команды из Липецкой, Тамбовской областей и всех районов рязанщины. Все пути к нашей спортивной школе лежат по участку дороги, который в этом году планируют обновить. Это даст возможность приглашать больше команд к нам на соревнования, которые мы планируем увеличить не только количественно, но и сделать географически объемнее», — отметил тренер по футболу Александр Каширский.

Полностью завершить работы на объекте планируется осенью 2024 года.