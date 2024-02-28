Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Встречи
  • Денис Мантуров встретился с Комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле

Денис Мантуров встретился с Комитетом Государственной Думы по промышленности и торговле

28 февраля 2024, 14:30 419 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: government.ru

Фото: government.ru

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил с членами Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, возглавляемого депутатом Государственной Думы VIII созыва Владимиром Гутенёвым, текущее состояние и перспективы развития отечественной промышленности, а также ответил на ряд вопросов депутатов.

Приветствуя Дениса Мантурова и членов комитета, Владимир Гутенёв сказал, что благодаря чётко отлаженному механизму сотрудничества с Минпромторгом на платформе комитета оперативно рассматриваются и детально прорабатываются меры поддержки отечественного производства в разрезе отраслей промышленности. 

«За прошедший год комитет рассмотрел 31 законопроект. По итогам было принято 10, из них 7 сформированы по инициативе Минпромторга. Они касались вопросов по стимулированию приобретения российской промышленной продукции – это закон о промышленной политике, экспертных оценок наилучших доступных технологий, регулирования и развития технопарков на новых территориях, поддержки автопрома и многого другого. Отдельное направление – взаимодействие в части бюджетного процесса. Мы смогли инициировать целый ряд существенных поправок в рамках трёхлетнего планирования и мероприятия по реализации государственных программ», – детализировал глава комитета.

В свою очередь Денис Мантуров отметил продуктивное взаимодействие Минпромторга с Государственной Думой, в частности с Комитетом по промышленности и торговле, с целью обеспечения устойчивого развития промышленности. 

«Как результат, по итогам прошлого года мы видим фронтальный рост обрабатывающих производств на 7,5%. Хорошие темпы демонстрируют практически все отрасли. Но есть очевидные лидеры. Почти на 20% увеличился выпуск электрического оборудования, на четверть – производство транспортных средств, и более 30% прибавила радиоэлектронная отрасль. Положительная динамика наблюдается и по капитальным вложениям в обрабатывающей промышленности. За 9 месяцев прошлого года они выросли на 12% и составили 2,75 трлн рублей. Во многом это стало возможным благодаря помощи со стороны государства», – подчеркнул он.

Также Денис Мантуров отметил оперативную работу депутатского корпуса по законодательным инициативам Минпромторга и поблагодарил коллег за поддержку при обсуждении бюджетного финансирования системных механизмов поддержки промышленности.

«По кластерной инвестплатформе мы одобрили 36 проектов общей стоимостью почти 800 млрд рублей. По 10 проектам уже начато финансирование, и ещё по 7 инициативам заключены кредитные соглашения. Плюс сейчас в работе ещё 35 проектов на 1,3 трлн рублей. Другой механизм – промышленная ипотека – очень востребован средними и малыми компаниями в регионах. Только за прошлый год выдано более 830 льготных кредитов на 82 млрд рублей для приобретения, строительства и модернизации производственных площадей. И запрос на эту меру поддержки такой, что нам придётся существенно увеличивать её финансирование в этом году», – рассказал вице-премьер – глава Минпромторга.

Обсудить на форуме
Метки: МИНПРОМТОРГ, ДЕНИС МАНТУРОВ, ГОСДУМА

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
28.02.2024
В 2024 году в российских регионах обновят 900 км дорог к спортивным объектам
28.02.2024
"Сарансккабель" приглашает на выставку "Cabex 2024"
28.02.2024
Ученые из научной кооперации НЦФМ создали образец аналогового фотонного процессора с производительностью, близкой к рекордной
28.02.2024
На энергоблоке №4 Белоярской АЭС специалисты выполнили замену важного теплообменного оборудования - теплообменника
28.02.2024
"Россети Тюмень" подключили к электросетям в Тюменской области 5,7 тыс. новых клиентов
Другие новости рубрики Встречи
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно