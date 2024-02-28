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Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил с членами Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, возглавляемого депутатом Государственной Думы VIII созыва Владимиром Гутенёвым, текущее состояние и перспективы развития отечественной промышленности, а также ответил на ряд вопросов депутатов.
Приветствуя Дениса Мантурова и членов комитета, Владимир Гутенёв сказал, что благодаря чётко отлаженному механизму сотрудничества с Минпромторгом на платформе комитета оперативно рассматриваются и детально прорабатываются меры поддержки отечественного производства в разрезе отраслей промышленности.
«За прошедший год комитет рассмотрел 31 законопроект. По итогам было принято 10, из них 7 сформированы по инициативе Минпромторга. Они касались вопросов по стимулированию приобретения российской промышленной продукции – это закон о промышленной политике, экспертных оценок наилучших доступных технологий, регулирования и развития технопарков на новых территориях, поддержки автопрома и многого другого. Отдельное направление – взаимодействие в части бюджетного процесса. Мы смогли инициировать целый ряд существенных поправок в рамках трёхлетнего планирования и мероприятия по реализации государственных программ», – детализировал глава комитета.
В свою очередь Денис Мантуров отметил продуктивное взаимодействие Минпромторга с Государственной Думой, в частности с Комитетом по промышленности и торговле, с целью обеспечения устойчивого развития промышленности.
«Как результат, по итогам прошлого года мы видим фронтальный рост обрабатывающих производств на 7,5%. Хорошие темпы демонстрируют практически все отрасли. Но есть очевидные лидеры. Почти на 20% увеличился выпуск электрического оборудования, на четверть – производство транспортных средств, и более 30% прибавила радиоэлектронная отрасль. Положительная динамика наблюдается и по капитальным вложениям в обрабатывающей промышленности. За 9 месяцев прошлого года они выросли на 12% и составили 2,75 трлн рублей. Во многом это стало возможным благодаря помощи со стороны государства», – подчеркнул он.
Также Денис Мантуров отметил оперативную работу депутатского корпуса по законодательным инициативам Минпромторга и поблагодарил коллег за поддержку при обсуждении бюджетного финансирования системных механизмов поддержки промышленности.
«По кластерной инвестплатформе мы одобрили 36 проектов общей стоимостью почти 800 млрд рублей. По 10 проектам уже начато финансирование, и ещё по 7 инициативам заключены кредитные соглашения. Плюс сейчас в работе ещё 35 проектов на 1,3 трлн рублей. Другой механизм – промышленная ипотека – очень востребован средними и малыми компаниями в регионах. Только за прошлый год выдано более 830 льготных кредитов на 82 млрд рублей для приобретения, строительства и модернизации производственных площадей. И запрос на эту меру поддержки такой, что нам придётся существенно увеличивать её финансирование в этом году», – рассказал вице-премьер – глава Минпромторга.
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