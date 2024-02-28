Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил с членами Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле, возглавляемого депутатом Государственной Думы VIII созыва Владимиром Гутенёвым, текущее состояние и перспективы развития отечественной промышленности, а также ответил на ряд вопросов депутатов.

Приветствуя Дениса Мантурова и членов комитета, Владимир Гутенёв сказал, что благодаря чётко отлаженному механизму сотрудничества с Минпромторгом на платформе комитета оперативно рассматриваются и детально прорабатываются меры поддержки отечественного производства в разрезе отраслей промышленности.

«За прошедший год комитет рассмотрел 31 законопроект. По итогам было принято 10, из них 7 сформированы по инициативе Минпромторга. Они касались вопросов по стимулированию приобретения российской промышленной продукции – это закон о промышленной политике, экспертных оценок наилучших доступных технологий, регулирования и развития технопарков на новых территориях, поддержки автопрома и многого другого. Отдельное направление – взаимодействие в части бюджетного процесса. Мы смогли инициировать целый ряд существенных поправок в рамках трёхлетнего планирования и мероприятия по реализации государственных программ», – детализировал глава комитета.

В свою очередь Денис Мантуров отметил продуктивное взаимодействие Минпромторга с Государственной Думой, в частности с Комитетом по промышленности и торговле, с целью обеспечения устойчивого развития промышленности.

«Как результат, по итогам прошлого года мы видим фронтальный рост обрабатывающих производств на 7,5%. Хорошие темпы демонстрируют практически все отрасли. Но есть очевидные лидеры. Почти на 20% увеличился выпуск электрического оборудования, на четверть – производство транспортных средств, и более 30% прибавила радиоэлектронная отрасль. Положительная динамика наблюдается и по капитальным вложениям в обрабатывающей промышленности. За 9 месяцев прошлого года они выросли на 12% и составили 2,75 трлн рублей. Во многом это стало возможным благодаря помощи со стороны государства», – подчеркнул он.

Также Денис Мантуров отметил оперативную работу депутатского корпуса по законодательным инициативам Минпромторга и поблагодарил коллег за поддержку при обсуждении бюджетного финансирования системных механизмов поддержки промышленности.