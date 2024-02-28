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"Моя профессия – моя гордость. Электромонтажник". Компания TDM ELECTRIC на международной выставке-форуме "Россия"

28 февраля 2024, 16:45 347 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: TDM ELECTRIC
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24 февраля в столице Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ объединила на одной площадке ведущие производственные компании строительной отрасли и молодых специалистов из студенческих строительных отрядов. Компания TDM ELECTRIC совместно с ФАУ «РосКапСтрой» Министерства строительства и ЖКХ РФ организовала для студентов конкурс профессионального мастерства.

Специалисты TDM ELECTRIC провели для ребят познавательную лекцию «Моя профессия – моя гордость. Электромонтажник».

«Ключевая задача мероприятия – погружение молодых специалистов в мир электротехники. Мы поговорили с ребятами о ценности и значимости в стране такой профессии, как электромонтажник или электрик в широком понимании. Обсудили функционал и обязанности специалистов данного направления. Рассказали о способах построения карьеры и об открывающихся возможностях для квалифицированного работника в области электромонтажа. И, что немало важно, донесли до студентов мысль о высоком уровне ответственности, которую берет на себя электромонтажник, приступая к своей работе,» - Андрей Шепелевич, руководитель товарного направления TDM ELECTRIC.

После полученных теоретических знаний, студенты приступили к практической части мероприятия - монтажу освещения детской игровой площадки. При помощи свето- и электротехнического оборудования TM TDM ELECTRIC три команды участников собрали электроустановку и подключили свет на макетах.

Подобные мероприятия несут в себе большую значимость для подрастающего поколения. Прямое взаимодействие крупнейших компаний строительной индустрии с учащимися строительных колледжей и вузов дает возможность ребятам сформировать понимание об открывающихся перспективах реализации их потенциала в большом количестве интересных и перспективных направлений работы в строительной индустрии.


 

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Метки: TDM ELECTRIC
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
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