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"Сарансккабель" приглашает на выставку "Cabex 2024"

28 февраля 2024, 16:15 333 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Сарансккабель
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Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель» на крупнейшей выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2024». Посещение выставки это возможность ознакомиться с тенденциями рынка, узнать о перспективных разработках производителей кабельной продукции, а также провести переговоры с руководителями предприятия, техническими и коммерческими специалистами.

ООО «Сарансккабель» представит широкий ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе: кабели силовые с изоляцией этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН», монтажные кабели торговой марки «СКЭМО», нефтепогружные кабели.

  • Даты проведения выставки: 19-21 марта 2024 года
  • Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон «Форум»

Номер стенда ООО «Сарансккабель»: C225

Как добраться>>

 Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод SARANSKKABEL24 при получении электронного билета на сайте выставки.

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Метки: САРАНСККАБЕЛЬ, CABEX-2024
Отрасль: Кабельная промышленность 
SARK
7.99

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