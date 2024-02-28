"Сарансккабель" приглашает на выставку "Cabex 2024"

RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель» на крупнейшей выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2024». Посещение выставки это возможность ознакомиться с тенденциями рынка, узнать о перспективных разработках производителей кабельной продукции, а также провести переговоры с руководителями предприятия, техническими и коммерческими специалистами.
ООО «Сарансккабель» представит широкий ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе: кабели силовые с изоляцией этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН», монтажные кабели торговой марки «СКЭМО», нефтепогружные кабели.
Номер стенда ООО «Сарансккабель»: C225
Для бесплатного посещения Cabex, пожалуйста, используйте промокод SARANSKKABEL24 при получении электронного билета на сайте выставки.
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