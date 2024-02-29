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Диспетчеры России и Белоруссии подтвердили готовность к эффективным совместным действиям

29 февраля 2024, 16:45 363 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Фото: АО «СО ЕЭС»

Фото: АО «СО ЕЭС»

В Москве на базе Центра подготовки персонала Системного оператора прошла международная межсистемная противоаварийная тренировка диспетчеров Главного диспетчерского центра ЕЭС России, филиала Системного оператора ОДУ Центра и компании «Белэнерго» Республики Беларусь.

Программу и сценарий противоаварийной тренировки разработали специалисты Системного оператора. Руководил тренировкой директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер АО «СО ЕЭС» Михаил Говорун.

В ходе мероприятия отрабатывались совместные действия диспетчерского персонала при предотвращении развития и ликвидации нарушения нормального режима работы ЕЭС России и ОЭС Беларуси.

Энергосистемы России и Белоруссии работают параллельно и имеют электрические связи по межгосударственным линиям электропередачи 330–750 кВ. Энергосистемы работают с единой частотой, регулирование частоты в синхронной зоне осуществляется главным диспетчерским центром АО «СО ЕЭС».

Тренировка проводилась на цифровом режимном тренажере диспетчера «Филин», который используется для подготовки и регулярного повышения квалификации диспетчерского персонала Системного оператора. Этот программно-аппаратный комплекс позволяет в реальном времени на основе математической модели энергосистемы создавать любые схемно-режимные ситуации как на объекте электроэнергетики, так и в энергосистеме, в том числе в аварийных ситуациях с учетом действий диспетчеров. Также была задействована система связи АО «СО ЕЭС» для проведения оперативных переговоров. Применение современных технических средств позволило максимально приблизить процесс ликвидации условной аварии к действиям диспетчеров в реальной нештатной ситуации.

Сценарий тренировки учитывал наиболее сложные схемно-режимные условия, которые потенциально могли бы возникнуть в результате аварийного отключения сетевого и генерирующего оборудования. По сценарию в результате аварийных событий возникали перегрузки в нескольких контролируемых сечениях, в том числе одном межгосударственном, с угрозой отключения линий электропередачи.

«Сценарий тренировки предусматривает очень реалистичные аварии, которые могут ожидать диспетчера в его повседневной работе, но мы стараемся закладывать в него более сложные нарушения нормального режима работы энергосистем, накладывать друг на друга несколько задач, причем решать их нужно в столь же ограниченное время, как и в реальных обстоятельствах. Такие испытания очень важны, поскольку помогают диспетчерам впоследствии в реальной работе и взаимодействии при решении общих задач», – сообщил начальник Оперативно-диспетчерской службы Системного оператора Евгений Володин.

Диспетчеры Системного оператора во взаимодействии со своими зарубежными коллегами реализовали комплекс мер по предотвращению развития и ликвидации аварии. В частности, были отданы команды на изменение величины активной мощности генерирующего оборудования для устранения перегруза контролируемых сечений и обеспечен оперативный ввод в работу отключившихся линий электропередачи.

Тренировка прошла успешно. По окончании руководители отметили высокий профессионализм и слаженность действий диспетчеров в сложной обстановке.

«Очень важно постоянно оттачивать уровень взаимодействия, особенно если диспетчеры находятся в разных государствах. Технологически наши энергосистемы работают вместе, но нормативные требования у нас имеют некоторые отличия, и это не должно негативно влиять на надежность общей синхронной работы», – подчеркнул важность таких совместных тренировок заместитель генерального директора по оперативной работе – главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис Ковалев.

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Метки: СО ЕЭС, БЕЛЭНЕРГО, БЕЛАРУСЬ, БЕЛОРУССИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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