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Компания "НоваВинд" объявила конкурс на поставку почти 400 тонн медного провода для элементов генераторов ветроэнергетических установок

29 февраля 2024, 13:15 413 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: MASHNEWS
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: novawind.ru / Завод НоваВинд

Фото: novawind.ru / Завод НоваВинд

Входящее в структуру ГК «Росатом» АО «НоваВинд» объявило конкурс на право поставки 390 096 кг медного провода для двойной катушки статора генератора, использующегося в ветроэнергетических установках. 

Победитель должен привезти на завод по производству узлов и агрегатов ветроэнергетических установок в Волгодонске 4 равные партии провода по 97 тонн раз в квартал с момента подписания соглашения, говорится в закупочной документации. 

Заявки на участие принимаются до 14 марта 2024 года, а подведение итогов состоится 12 апреля. 

В проекте контракта отмечается, что поставщику медного провода для его изготовления будет передан комплект чертежей. Получить к ним доступ можно  на основании подписанного между сторонами соглашения о неразглашении. Часть документации поставщик будет получать с грифами «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально». Также в этом соглашении говорится, что конфиденциальность соблюдается не только в интересах АО «НоваВинд», но и голландской компании Лагервэй Винд Б.В. 

При запуске совместного предприятия «НоваВинд» и Лагервэй в 2017 году, в Росатоме отмечали, что голландская компания должна обеспечить трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт российскому партнеру, а также поделиться компетенциями в области создания ветропарков. Весной 2023 году «НоваВинд» расторг договор с голландским партнёром на фоне санкций.

 Летом 2023 «НоваВинд» отчитался, что построил свой восьмой ветропарк на юге России. 

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Метки: НОВАВИНД, ЗАКУПКИ
Отрасль: Кабельная промышленность Машиностроение Электротехника 

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