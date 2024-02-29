Входящее в структуру ГК «Росатом» АО «НоваВинд» объявило конкурс на право поставки 390 096 кг медного провода для двойной катушки статора генератора, использующегося в ветроэнергетических установках.

Победитель должен привезти на завод по производству узлов и агрегатов ветроэнергетических установок в Волгодонске 4 равные партии провода по 97 тонн раз в квартал с момента подписания соглашения, говорится в закупочной документации.

Заявки на участие принимаются до 14 марта 2024 года, а подведение итогов состоится 12 апреля.

В проекте контракта отмечается, что поставщику медного провода для его изготовления будет передан комплект чертежей. Получить к ним доступ можно на основании подписанного между сторонами соглашения о неразглашении. Часть документации поставщик будет получать с грифами «Коммерческая тайна» или «Конфиденциально». Также в этом соглашении говорится, что конфиденциальность соблюдается не только в интересах АО «НоваВинд», но и голландской компании Лагервэй Винд Б.В.

При запуске совместного предприятия «НоваВинд» и Лагервэй в 2017 году, в Росатоме отмечали, что голландская компания должна обеспечить трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт российскому партнеру, а также поделиться компетенциями в области создания ветропарков. Весной 2023 году «НоваВинд» расторг договор с голландским партнёром на фоне санкций.

Летом 2023 «НоваВинд» отчитался, что построил свой восьмой ветропарк на юге России.