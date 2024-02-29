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Краснодарский край в 2024г направит на поддержку импортозамещающих производств 1 млрд рублей

29 февраля 2024, 17:30 363 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: interfax-russia.ru

Объем государственной поддержки импортозамещающих производств в Краснодарском крае в текущем году составит 1 млрд рублей, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"На этой неделе в рамках сессии ЗСК мы довели объем средств, предусмотренных на эти цели в 2024 году, до 1 млрд рублей. Сегодня на разной стадии реализации находится 35 проектов по созданию или развитию производств импортозамещающей промышленной продукции. Это производства в приоритетных, прежде всего, для нашего края отраслях промышленности: сельскохозяйственное и пищевое машиностроение, производство строительных материалов, металлоконструкций, лекарственных препаратов, химическая, радиоэлектронная и легкая промышленность, лесопромышленный комплекс", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Среди проектов с господдержкой, которые будут реализованы в крае в ближайшие годы, - завод по производству щелочных батареек, производство комплектующих картриджных систем, предприятие по выпуску амфорного диоксида кремния из рисовой лузги.

Губернатор отметил, что Краснодарский край сразу включился в работу по переориентации производственного комплекса под решение национальных задач.

"Мы предусмотрели новые меры поддержки, помогли предприятиям, нацеленным на импортозамещение, запуститься, расширить мощности, модернизировать оборудование, выстроить логистику. В условиях нарастающего санкционного давления нам было важно не упустить момент и обеспечить внутренний рынок продукцией собственного производства, прежде всего в ключевых для нашего региона аграрном и промышленном комплексах. С 2022 года Фонд развития промышленности края предоставляет льготный заем по программе "Импортозамещение" со ставкой 0,1% годовых с максимальным объемом до 200 млн рублей", - подчеркнул Кондратьев.

Принимаемые меры дали возможность нарастить объемы выпуска в крае востребованных видов продукции. В прошлом году в 2,6 раза увеличен объем инвестиций в промышленный комплекс края, на 15,2% - объем отгрузки произведенной промышленной продукции.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ГОСПОДДЕРЖКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

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