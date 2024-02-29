EL-Комитетом НОПСМ получена информация о добровольном прекращении реализации ООО «ВсеИнструменты.ру» кабельной продукции, не отвечающей требованиям безопасности ГОСТ.



Напомним, в ноябре 2023 г. представителями EL-Комитетом НОПСМ были закуплены 6 образцов кабельной продукции в интернет-магазине ВсеИнструменты.ру. По результатам проведенных испытаний в 3 из 6 образцов были выявлены нарушения требований ГОСТ 31996-2012:

ВВГнг (А)-FRLSLTх 3*1,5 ТМ БАЛТИК КАБЕЛЬ;

ВВГмб-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ ВЭКЗ;

ВВГнг(А)-LS 3*2,5 ТМ ONEKEYELECTRO.

Получив результаты испытаний руководство ООО «ВсеИнструменты.ру» приняло решение о добровольном прекращении реализации фальсификата и возмещении денежных средств на закупку и испытания кабеля. О принятом решении администрация интернет-магазина проинформировала покупателей на сайте ВсеИнструменты.ру.



Выражаем надежду, что ООО «ВсеИнструменты.ру» в последующем будет требовательно относиться к поставщикам кабельной продукции, а также ответственно и своевременно реагировать на выявленные факты обращения фальсификата.



В начале февраля 2024 г. на сайте ВсеИнструменты.ру было закуплено еще несколько образцов кабеля, которые проходят испытания в аккредитованной лаборатории.