Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

ООО "ВсеИнструменты.ру" приняло решение о добровольном прекращении реализации фальсификата

29 февраля 2024, 15:15 419 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
Авторы и источники / Правообладателям

EL-Комитетом НОПСМ получена информация о добровольном прекращении реализации ООО «ВсеИнструменты.ру» кабельной продукции, не отвечающей требованиям безопасности ГОСТ.

Напомним, в ноябре 2023 г. представителями EL-Комитетом НОПСМ были закуплены 6 образцов кабельной продукции в интернет-магазине ВсеИнструменты.ру. По результатам проведенных испытаний в 3 из 6 образцов были выявлены нарушения требований ГОСТ 31996-2012:

  • ВВГнг (А)-FRLSLTх 3*1,5 ТМ БАЛТИК КАБЕЛЬ;
  • ВВГмб-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ ВЭКЗ;
  • ВВГнг(А)-LS 3*2,5 ТМ ONEKEYELECTRO.

Получив результаты испытаний руководство ООО «ВсеИнструменты.ру» приняло решение о добровольном прекращении реализации фальсификата и возмещении денежных средств на закупку и испытания кабеля. О принятом решении администрация интернет-магазина проинформировала покупателей на сайте ВсеИнструменты.ру.

Выражаем надежду, что ООО «ВсеИнструменты.ру» в последующем будет требовательно относиться к поставщикам кабельной продукции, а также ответственно и своевременно реагировать на выявленные факты обращения фальсификата.

В начале февраля 2024 г. на сайте ВсеИнструменты.ру было закуплено еще несколько образцов кабеля, которые проходят испытания в аккредитованной лаборатории.

Обсудить на форуме
Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
TAAA
1.12

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
29.02.2024
"Россети Северный Кавказ" увеличат финансирование ремонтной программы в Ингушетии на 62 % в 2024 году
29.02.2024
Более 1,3 тыс. студентов и аспирантов выступили на ХХХ Международной научно-технической конференции в НИУ "МЭИ"
29.02.2024
ГУП РК "Крымэнерго" обновляет оборудование на высоковольтных подстанциях
29.02.2024
"ЕЭС-Гарант" и "Хевел" заключают первые крупные сделки по приобретению зеленых сертификатов в национальной системе
29.02.2024
В поселке Домбай появится Дом культуры
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно