RusCable Insider #345
Легенда о "Герде", полимерный рост, музей кабельной отрасли и замена OLFLEX
В регионах России до конца 2024 года будет введено 17 технопарков, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
"До конца 2024 года будет введено 17 технопарков в 12 регионах с невысокими показателями социально-экономического развития, таких как Чувашия, Алтайский край и Республики Хакасия, Калмыкия и другие", - рассказали в министерстве.
В основном там будут размещены производства продуктов питания, машин, оборудования, компьютерной и робототехники.
"За последние четыре года Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Поддержка МСП" профинансировало строительство 62 промышленных парков в 38 регионах страны. 45 из них уже введено в эксплуатацию: в них работают порядка 800 компаний, создано более 10 тыс. рабочих мест", - уточнили в Минэкономразвития.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличить в стране количество индустриальных технопарков к 2030 году как минимум до 100.
Глава государства отметил, что новые индустриальные технопарки должны формировать точки роста на территории всей страны, а также стимулировать капиталовложение.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter