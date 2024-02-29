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В МЭР анонсировали появление 17 технопарков в 12 регионах к концу 2024 года

29 февраля 2024, 17:00 349 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям

В регионах России до конца 2024 года будет введено 17 технопарков, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"До конца 2024 года будет введено 17 технопарков в 12 регионах с невысокими показателями социально-экономического развития, таких как Чувашия, Алтайский край и Республики Хакасия, Калмыкия и другие", - рассказали в министерстве.

В основном там будут размещены производства продуктов питания, машин, оборудования, компьютерной и робототехники.

"За последние четыре года Минэкономразвития России в рамках национального проекта "Поддержка МСП" профинансировало строительство 62 промышленных парков в 38 регионах страны. 45 из них уже введено в эксплуатацию: в них работают порядка 800 компаний, создано более 10 тыс. рабочих мест", - уточнили в Минэкономразвития.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости увеличить в стране количество индустриальных технопарков к 2030 году как минимум до 100.

Глава государства отметил, что новые индустриальные технопарки должны формировать точки роста на территории всей страны, а также стимулировать капиталовложение. 

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Метки: МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ТЕХНОПАРК
Отрасль: Строительство 

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