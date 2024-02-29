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Водородный полигон на Сахалине запустят в этом году

29 февраля 2024, 15:00 431 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: sakhalin.gov.ru
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Фото: sakhalin.gov.ru

Фото: sakhalin.gov.ru

В конце июня в Южно-Сахалинске должен заработать Центр водородного инжиниринга с опытным полигоном на базе СКБ САМИ. Сегодня сюда доставляют оборудование, которое позволит генерировать с помощью энергии солнца и ветра производить водород.

На полигон уже пришли элементы будущей солнечной станции – 600 панелей мощностью 500 Вт каждая. Водород будет производиться в процессе электролиза. Полностью оборудование для новейших установок планируется поставить к 15 мая и в течение месяца провести монтаж и пусконаладке.

Сахалинский водородный полигон – это первая площадка подобного рода в России. Островной регион выиграл право реализовать пилотный проект по развитию водородной энергетики, который инициировал Президент Владимир Путин. Если эксперимент будет успешен, через несколько лет будет запущен водородный завод и налажен экспорт чистого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

– Сахалин сегодня становится большой научной площадкой. Нашим партнером в создании водородного полигона выступает МФТИ – Московский физико-технический институт. На днях мы заключили соглашение с Московским университетом имени Баумана. Выпускники-бакалавры будут обучаться у нас в магистратуре водородной энергетике, технологиям искусственного интеллекта, производству беспилотников и другим перспективным направлениям, – отметил губернатор Валерий Лимаренко, который накануне побывал на площадке будущего Центра водородного инжиниринга.

Как рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, с помощью произведенного на полигоне водорода планируется питать генератор с электростанцией в Новиково – отдаленном селе Корсаковского района. Кроме того, чистая энергия будет использоваться для нужд МЧС на аэродроме Пушистом, для вышки сотовой связи в селе Огоньки Анивского района а в перспективе - для общественного автотранспорта и тяжелой коммунальной техники:

«Запасы водорода практически безграничны, он выделяет много чистой энергии и может использоваться в большинстве сфер жизни. Технологии производства водорода пока не особо распространены, поэтому сахалинский опытный водородный полигон станет находкой для ученых со всех уголков страны. Опыт работы с топливом будущего фактически можно будет получить только здесь» - отметил Вячеслав Аленьков.

Отметим, вопросы развития водородной энергетики рассмотрят также участники масштабного проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», который пройдет на Сахалине в июле.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ВОДОРОД, СКБ САМИ, САХАЛИН
Отрасль: Электроэнергетика 

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