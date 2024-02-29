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  • Более 1,3 тыс. студентов и аспирантов выступили на ХХХ Международной научно-технической конференции в НИУ "МЭИ"

Более 1,3 тыс. студентов и аспирантов выступили на ХХХ Международной научно-технической конференции в НИУ "МЭИ"

29 февраля 2024, 15:30 421 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: НИУ МЭИ
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Фото: НИУ «МЭИ»

Фото: НИУ «МЭИ»

С 29 февраля по 2 марта 2024 года в НИУ «МЭИ» проходит ХХХ Международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (МНТК). Участниками конференции стали более 1,3 тыс. студентов и аспирантов.

На конференции принято к публикации более 1300 тезисов докладов в 65 секциях по тринадцати направлениям. Среди них 1025 участников из НИУ «МЭИ» и 283 участника из 74 вузов и научных организаций России и зарубежья. Мероприятие проводится при поддержке Системного оператора в рамках соглашения о сотрудничестве.

«Сегодня мы проводим 30 юбилейную научно-техническую конференцию, которая стала неотъемлемым символом научной деятельности НИУ «МЭИ». Через нее прошли практически все молодые преподаватели и научные сотрудники университета. Благодаря участию в таких мероприятиях молодые специалисты пользуются уникальной возможностью обратить внимание своих единомышленников на действительно важные научные проблемы», — рассказал о конференции ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

В этом году участники из Донецкого национального технического университета выступили со своими докладами в НИУ «МЭИ». Сотрудничество с университетом в рамках конференции развивается с 2020 года после открытия в Донецке одной из секций конференции. Из иностранных вузов самыми активными участниками бессменно являются КГТУ им. Раззакова (Кыргызстан) и Таджикский национальный технический университет им. Академика Осими (Таджикистан).

Конференция позволяет инженерам, проектировщикам и представителям промышленности вживую пообщаться с производителями, представителями энергетических компаний и учеными, обсудить широкий круг тем, связанных с энергетикой и окружающей средой.

Мероприятие стало одним из крупнейших в России профессиональным сетевым и образовательным мероприятием. Конференция аккредитована в программе «Участник Молодежного Научно-Инновационного Конкурса» (УМНИК).​​

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Метки: НИУ МЭИ, НАУКА, КОНФЕРЕНЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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