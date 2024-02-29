Энергосбытовая компания «ЕЭС-Гарант» заключает ряд сделок на приобретение для клиентов зеленых сертификатов на объем 220 млн кВт·ч, выработанных солнечными электростанциями «Хевел». Это может стать первой сделкой на рынке зеленых атрибутов, с момента вступления в силу новых законодательных норм.

Зелёный сертификат (Сертификат происхождения электрической энергии) – документ, подтверждающий факт производства электрической энергии на объекте возобновляемой или низкоуглеродной энергетики.

Крупный бизнес, ответственно относящийся к окружающей среде, заинтересован в снижении углеродного следа от своего производства и продукции. Использование таких сертификатов позволяет ему заявить о применении принципов устойчивого развития в модели управления.

До появления в России механизма выпуска зеленых сертификатов компании могли подтвердить использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в своей работе двумя способами: через заключение двусторонних договоров на покупку электроэнергии, произведенной ВИЭ, или за счёт строительства собственной возобновляемой генерации.

С появлением зелёных сертификатов клиентам стал доступен ещё один более гибкий и комфортный, признанный во всем мире инструмент, упрощающий подтверждение происхождения используемой электроэнергии.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 г., является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Новочебоксарске (Чувашская Республика), девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (г. Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.

С 2014 года компания построила 1,3 ГВт сетевой солнечной генерации в республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Чеченской Республике в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Саратовской и Омской областях, Забайкальском крае, а также в Республике Казахстан. Текущий портфель проектов ГК «Хевел» в Республике Казахстан насчитывает – 248 МВт. www.hevelsolar.com

Компания ЕЭС-Гарант основана в 2009 году, является одной из крупнейших в России независимых энергосбытовых компаний. Основная деятельность сосредоточена в двух основных направлениях: продажа электроэнергии и оказание услуг по энергосбережению, повышению энергоэффективности клиентов.

Клиенты ЕЭС-Гарант находятся в более чем 40 регионах РФ и снабжаются как с оптового, так и с розничного рынка электроэнергии. Годовой полезный отпуск электрической энергии клиентам составил 10 млрд кВтч.